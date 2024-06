03/07/2024 marketing

"Social Media: arma a doppio taglio o opportunità? Ecco come usarli"

Pace (Trend Micro): 7 consigli per un uso sicuro dei social in occasione del World Social Media Day

Veronica Pace, Head of Marketing di Trend Micro Italia, azienda leader nel settore della cybersecurity, sottolinea l'importanza di un approccio consapevole all'utilizzo dei social media, in particolare per quanto riguarda i più giovani. "I ragazzi e i bambini sono i più esposti ai rischi dei social media", afferma Pace, evidenziando come la formazione sia fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile di queste piattaforme. Tra i principali vantaggi offerti dai social media, si annoverano:



- La possibilità di mantenere contatti con amici e familiari



-L'accesso a community di interesse



- Una fonte inesauribile di informazioni e opportunità di apprendimento



Nonostante tutto, non si possono ignorare i rischi significativi associati all'uso dei social:



- Esposizione a contenuti inappropriati



- Cyberbullismo e molestie



- Problemi di privacy e furti di identità



-Disturbi della concentrazione e del sonno



- Ansia e depressione



- Diffusione di disinformazione



Per affrontare queste sfide, Trend Micro ha sviluppato il programma "Internet Safety for Kids and Families", attivo anche in Italia, che mira a educare bambini, famiglie e insegnanti alla cittadinanza digitale.



Pace offre alcuni consigli preziosi per un utilizzo sicuro e responsabile dei social media:



1- Mantenere una comunicazione aperta con i giovani, creando un ambiente di fiducia. 2- Pianificare l'uso dei social media in famiglia, stabilendo regole e limiti condivisi. 3- Impostare correttamente la privacy e disattivare la geolocalizzazione. 4- Promuovere la cittadinanza digitale, incoraggiando comportamenti etici online. 5- Utilizzare strumenti di parental control per monitorare l'attività online dei minori. 6- Educare alla prevenzione della disinformazione, insegnando a valutare criticamente le fonti. 7- Preferire il "Green Time" allo "Screen Time", organizzando attività offline in famiglia. "È fondamentale che i genitori rappresentino un modello positivo", sottolinea Pace, "mettendo in pratica buone abitudini online e guidando i più giovani verso un utilizzo consapevole dei social media". Mentre celebriamo la Giornata Mondiale dei Social Media, è essenziale riconoscere sia le opportunità che le sfide presentate da queste piattaforme.

Con una guida adeguata e un approccio equilibrato, possiamo sfruttare i vantaggi dei social media minimizzando i rischi, contribuendo così a creare un ambiente digitale più sicuro e positivo per tutti.