Boom dell'eCommerce fashion: la rivoluzione digitale che sta cambiando il mercato

Howes (BigCommerce): "igliorare l'esperienza cliente è diventato un elemento davvero fondamentale che fa la differenza

Il settore Fashion & Apparel sta vivendo una crescita senza precedenti nel mondo dell'eCommerce, come evidenziato dall'ultimo report di BigCommerce, "2024 Global Ecommerce Report: Fashion and Apparel". Nonostante le sfide economiche globali, i brand di moda e abbigliamento hanno registrato una crescita sostanziale dal primo trimestre del 2023 al primo trimestre del 2024. A livello globale, si è osservato un aumento del 10,7% del valore lordo delle merci (GMV), supportato da un incremento del 7,2% degli ordini e un aumento del 3,1% del valore medio degli ordini (AOV). La regione EMEA si è distinta particolarmente, con un impressionante aumento del GMV del 25,3% e un incremento degli ordini del 41,3%. Questi risultati sono in linea con il recente report "Ecommerce at Hand" di BigCommerce, che ha evidenziato come in Italia il 41% degli acquisti online riguardi il settore abbigliamento, seconda solo alla categoria Health & Beauty. Mark Howes, Vicepresidente per il Sud Europa di BigCommerce, ha sottolineato l'importanza di migliorare l'esperienza del cliente: "Secondo EcommerceDB, il mercato italiano dell'e-commerce nel settore moda raggiungerà i 7,355 milioni di dollari entro il 2024, rappresentando il 17.



7% del mercato digitale in Italia. Alla luce di queste cifre, migliorare l'esperienza del cliente risulta fondamentale". Per sostenere questa crescita, i brand devono concentrarsi su alcune aree chiave:



Ottimizzazione dei processi di check-out: L'introduzione di opzioni di pagamento rapide e senza frizioni può aumentare significativamente i tassi di conversione. Una ricerca della Cornell University indica che tali soluzioni possono incrementare la spesa media fino al 28,5% nel tempo.



Miglioramento dell'esperienza post-acquisto: Offrire spedizioni rapide, aggiornamenti di consegna trasparenti e politiche di reso semplici aumenta la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.



Sfruttamento dell'AI per la personalizzazione: L'utilizzo di AI e machine learning per personalizzare messaggi di marketing, raccomandazioni di prodotti e prezzi può aumentare l'engagement e i tassi di conversione.



Adozione di strategie omnicanale unificate: Integrare efficacemente più canali di vendita, dal online al offline, può portare a significativi guadagni in termini di coinvolgimento dei consumatori e volume di vendite.

Un esempio di successo è il brand britannico White Stuff, che ha sviluppato uno stack tecnologico agile su BigCommerce, aumentando la velocità del sito dell'80% e quella del sito mobile del 100%, migliorando così notevolmente l'esperienza d'acquisto dei clienti. In conclusione, il settore Fashion & Apparel sta dimostrando una notevole resilienza e capacità di adattamento al nuovo panorama digitale. Le aziende che sapranno sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'eCommerce, focalizzandosi sull'ottimizzazione dell'esperienza cliente e sull'adozione di tecnologie innovative, saranno in grado di capitalizzare questa crescita e consolidare la propria posizione nel mercato.