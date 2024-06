03/07/2024 idee

La Sostenibilità Sociale in Italia: i risultati sorprendenti del Social Sustainability Monitor 2024

Sustainability Lab di SDA Bocconi School of Management e F2A hanno fotografato le imprese italiane più attente al sociale

Il Social Sustainability Monitor, frutto della collaborazione tra il Sustainability Lab di SDA Bocconi School of Management e F2A, si pone come strumento innovativo per analizzare la performance sociale delle imprese italiane. Quest'indagine, focalizzata sulla "S" della strategia ESG, rivela un panorama incoraggiante, con risultati che sfidano le aspettative comuni.Il monitor, nato nel 2023, si propone come "Anno 0" per misurare l'evoluzione degli indicatori di sostenibilità sociale nel tempo. La scelta di concentrarsi su questo aspetto non è casuale: la "S" di ESG è spesso trascurata nelle discussioni sullo sviluppo sostenibile, che tendono a privilegiare le performance ambientali e di governance, considerate più facilmente quantificabili.Adottando la definizione del Global Compact delle Nazioni Unite, il monitor esamina la sostenibilità sociale sia internamente (capitale umano) che esternamente (comunità locali e società). Questo approccio si allinea con il quadro normativo europeo, in particolare con la Direttiva CSRD, che impone alle aziende di divulgare informazioni dettagliate su rischi e opportunità legati a questioni sociali e ambientali.



I risultati dell'indagine sono sorprendenti. Contrariamente alle aspettative, anche le PMI dimostrano un'attenzione significativa alle tematiche di sostenibilità sociale, nonostante non siano soggette all'obbligo di rendicontazione non finanziaria. Per quanto riguarda le grandi imprese, come previsto, si riscontra una generale conformità alla normativa vigente, sebbene vi siano ancora margini di miglioramento in alcuni ambiti.Ecco alcuni dati rilevanti emersi dal monitor:





Il 41% delle imprese (di cui il 15% PMI) ha effettuato donazioni per la ricerca tecnologica e scientifica.

Il 74% delle aziende (28% PMI) si impegna in opere di volontariato o donazioni a organizzazioni no-profit.

Il 47% delle imprese (13% PMI) ha contribuito a iniziative a beneficio della comunità locale.

Per il 43% delle imprese (30% PMI), il turnover dei dipendenti è inferiore al 5%.

Il 26% delle aziende offre ai dipendenti una protezione sociale contro la perdita di reddito.

Nel 61% dei casi (39% PMI) non si riscontra un divario retributivo di genere.

Sul fronte del capitale umano, i risultati sono altrettanto incoraggianti:Questi dati dipingono un quadro promettente per il futuro della sostenibilità sociale in Italia. Le imprese, grandi e piccole, stanno dimostrando un impegno crescente verso pratiche socialmente responsabili, superando le aspettative iniziali.Ilsi propone di continuare a monitorare l'evoluzione di queste tendenze negli anni a venire. La prossima edizione confronterà i dati del 2023 con quelli del 2024, fornendo preziose indicazioni sui trend in atto.In conclusione, questo studio pionieristico non solo offre una panoramica dettagliata dello stato attuale della sostenibilità sociale nelle imprese italiane, ma pone anche le basi per un monitoraggio continuo e approfondito. Le implicazioni di questi risultati sono significative: dimostrano che la sostenibilità sociale sta diventando una priorità per le aziende italiane di tutte le dimensioni, anticipando potenzialmente future normative e rispondendo a una crescente domanda di responsabilità sociale da parte dei consumatori e degli stakeholder.Mentre il mondo aziendale si muove sempre più verso pratiche sostenibili, ilsi configura come uno strumento essenziale per guidare le decisioni strategiche e manageriali, assicurando che la "S" di ESG riceva l'attenzione che merita nel panorama della sostenibilità aziendale.