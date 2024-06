03/07/2024 fare

Spettacoli dal vivo: il circo contemporaneo che conquista l'Europa

Garelli (Le Cirque Top Performers): "Il digitale non sostituisce l'emozione"

In un'epoca dominata dal digitale, c'è ancora spazio per l'emozione pura degli spettacoli dal vivo? Secondo Gianpiero Garelli, founder di Le Cirque Top Performers, la risposta è un deciso sì. "Noi crediamo di no e siamo anche convinti che ormai in tutto il mondo ci sia un grande bisogno di eventi dal vivo in cui ci si incontra e si condividono, in maniera genuina, esperienze e stati d'animo", afferma Garelli.La PMI cuneese, fondata nel 2015, si è affermata come punto di riferimento in Italia per la realizzazione di show con i migliori artisti del mondo. Ora, l'azienda punta a espandersi oltre i confini nazionali, lanciando una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd.Con una visione innovativa e un forte impegno per spettacoli animal-free, Le Cirque Top Performers ha già incantato oltre 350.000 spettatori in 67 settimane di rappresentazioni. I test di mercato in Belgio, Svizzera e Marocco hanno confermato il potenziale internazionale delle produzioni.



Il successo dell'azienda è testimoniato dai numeri: oltre 4 milioni di ricavi nel 2023, raddoppiando le cifre del 2019, con un EBITDA sempre positivo. Alessandro Garelli, co-founder e marketing director, sottolinea la versatilità del modello di business: "Abbiamo un modello di business sia B2C che B2B perché i nostri spettacoli non si rivolgono solo ai privati e alla loro voglia di emozionarsi, ma rispondono anche ai bisogni delle grandi aziende che decidono sempre più spesso di includere momenti di intrattenimento nelle loro convention".Il Nouveau Cirque, o Circo Contemporaneo, si distingue per l'assenza di animali, location suggestive e temi specifici. Andrea Tonin, co-founder e business development director, evidenzia le prospettive di crescita del settore: "Nel 2023, il mercato europeo del live entertainment ha registrato un valore di 6,71 miliardi di euro con una forte crescita negli ultimi due anni. [...] Le previsioni di crescita del settore sono molto interessanti: si calcola un +8% di Cagr entro il 2027".La campagna di equity crowdfunding mira a replicare il successo italiano su scala europea e mondiale.

Stefano di Santo, co-founder e strategy director, spiega: "Non siamo l'ennesima startup digitale, siamo una Pmi solida, guidata da un team di imprenditori esperti e appassionati. Abbiamo dimostrato con i numeri l'efficacia di questo progetto e adesso siamo pronti a scalare su palchi internazionali".Dario Giudici, Vice Presidente di Mamacrowd, commenta: "Per la prima volta ospitiamo una campagna di equity crowdfunding in un settore come quello dell'intrattenimento rivolto al mondo del circo contemporaneo [...] Si tratta di una proposta di investimento diversa dal solito che, considerata la serietà del team e i numeri solidi della società, proponiamo volentieri sulla nostra piattaforma".In un mondo sempre più virtuale, Le Cirque Top Performers scommette sul potere dell'esperienza dal vivo, offrendo spettacoli che uniscono arte, emozione e innovazione. Con una solida base in Italia e ambizioni internazionali, l'azienda si prepara a conquistare nuovi palcoscenici, portando la magia del Nouveau Cirque a un pubblico sempre più vasto.