03/07/2024 fare

L'evoluzione silenziosa degli HR: come stanno plasmando il futuro aziendale

Reati (Cegos): Italia rivela il ruolo cruciale dei dipartimenti HR

L'indagine "Radiografia dei Dipartimenti HR" condotta dal Gruppo Cegos, leader internazionale nel settore Learning & Development, getta luce sul ruolo sempre più strategico dei professionisti delle risorse umane nelle moderne organizzazioni. Lo studio, che ha coinvolto 5.052 dipendenti e 554 Responsabili HR in 9 Paesi tra Europa e America Latina, rivela una trasformazione profonda della funzione HR. I risultati mostrano che i decision maker HR sono ormai considerati attori chiave nelle trasformazioni aziendali. Il 68% dei dipendenti riconosce il loro ruolo nel sostenere gli sviluppi tecnologici, mentre l'81% li vede come promotori di cambiamenti sociali all'interno dell'organizzazione. Le sfide principali che i professionisti HR devono affrontare includono l'attraction e recruiting del personale (45%), la retention dei talenti (41%) e il supporto alla trasformazione (35%). Sorprendentemente, nonostante l'Intelligenza Artificiale sia considerata una questione strategica dal 21% degli esperti HR, quasi il 70% non l'ha ancora integrata nelle proprie pratiche.



Alessandro Reati, HR Business Practice di Cegos Italia: "negli ultimi anni, i Direttori HR non hanno avuto un attimo di tregua. Dopo la crisi sanitaria, che li ha portati a gestire il telelavoro e il lavoro ibrido, hanno dovuto affrontare le emergenti sfide tecnologiche (come l'arrivo dell'Intelligenza Artificiale) e le nuove sfide sociali (l'ascesa della CSR, la diversità e l'inclusione, la parità professionale tra uomini e donne, l'occupabilità del personale senior, le dinamiche retributive...). Tutti questi sviluppi hanno anche un impatto sulle competenze. I Responsabili HR, quindi, sono stati spinti a diventare attori chiave nella trasformazione strategica della loro organizzazione. E ora devono affermare questa posizione". L'esperienza gioca un ruolo fondamentale: l'80% dei Direttori HR ha più di 3 anni di esperienza nel settore, con il 32% che vanta oltre un decennio di attività. Questa expertise si traduce in una visione più strategica della funzione HR, con l'85% dei professionisti che riconosce come il loro ruolo sia diventato più centrale nelle decisioni aziendali. Nonostante le pressioni e le sfide continue, i Responsabili HR rimangono ottimisti e coinvolti (38%) nel loro lavoro.

Il 71% prevede di mantenere la propria posizione nei prossimi 5 anni, dimostrando un forte attaccamento alla propria missione. L'indagine evidenzia anche il ruolo cruciale dei manager come partner delle Risorse Umane nel sostenere il cambiamento. L'80% degli HR Director riconosce l'importanza di questa collaborazione, una percezione condivisa, seppur in misura minore (67%), dai dipendenti. In conclusione, lo studio Cegos dipinge il quadro di una funzione HR in piena evoluzione, sempre più strategica e centrale nelle dinamiche aziendali. I professionisti HR si trovano a navigare in un ambiente complesso, bilanciando le esigenze immediate con una visione a lungo termine, e giocando un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro delle organizzazioni in un'era di rapidi cambiamenti tecnologici e sociali.