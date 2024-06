03/07/2024 economia

Shock elettorale scuote i mercati: cosa succederà ora?

Inbona (La Financière de L'Echiquier): incertezza politica e reazioni finanziarie

Con la sua decisione di sciogliere l'Assemblea nazionale prima ancora che fosse finito lo spoglio per le elezioni europee, il presidente Emmanuel Macron ha gettato la Francia nell'incertezza politica. La reazione dei mercati finanziari non si è fatta attendere: la Borsa di Parigi, il giorno dopo, è crollata rispetto a quelle europee e statunitensi. È pure aumentato il tasso dei titoli di Stato francesi rispetto a quello di riferimento tedesco. Segno di sfiducia strutturale o sobbalzo ciclico?



La seconda ipotesi sembrerebbe prevalere alla luce delle recenti elezioni che si sono svolte nel mondo. In Messico, al momento della riapertura, i mercati hanno sanzionato la vittoria schiacciante di Claudia Sheinbaum all'inizio di giugno, la cui campagna elettorale era basata sullo slogan "Per il bene di tutti, i poveri innanzitutto". Il peso ha perso il 4% rispetto al dollaro e le azioni il 6%, ma questo movimento si è in parte attenuato grazie a un discorso il giorno successivo alle elezioni volto a rassicurare i mercati finanziari. La lotta di classe sta cercando di risparmiare le asset class messicane.



In India, la rielezione di Narendra Modi il 4 giugno scorso, con una maggioranza meno schiacciante del previsto, non ha rassicurato gli investitori che, all'indomani delle elezioni, hanno utilizzato il loro denaro per votare contro le azioni indiane, mentre l'indice di riferimento indiano - il Nifty 50 - arretrava del 6% circa. Eppure, ancora una volta questa mancanza di fiducia è stata rapidamente cancellata e il movimento ribassista completamente annullato.



Situazione in Francia



In Francia, dovremo aspettare il 7 luglio per conoscere l'esito delle elezioni anche se i mercati hanno già iniziato a ridurre i premi di rischio specifici del Paese come dimostra l'emissione di titoli di Stato il 20 giugno, i cui livelli di sottoscrizione e tassi di emissione si sono rivelati rassicuranti. Anche la Borsa di Parigi ha iniziato a recuperare parte del terreno perso una settimana dopo lo scioglimento delle camere. Dopo aver analizzato a caldo i programmi economici dei blocchi politici contrapposti e aver cercato di anticipare l'esito politico del voto, gli investitori sembrano intravedere una graduale schiarita all'orizzonte, sebbene permanga l'incertezza.

Le misure più costose stanno un po' per volta scomparendo dai programmi e potrebbero sparire di più ancora durante l'esercizio del potere. Se da un lato i programmi elettorali sono tesi ad attirare gli elettori, dall'altro l'esercizio del potere potrebbe imporre realismo e rigore a chi vuole avere qualche speranza di continuare a esercitarlo. Va detto poi che la Francia è protetta dall'ombrello dell'euro, la moneta comunitaria dotata di una cassetta degli attrezzi rafforzata dalla Banca Centrale Europea, destinata a contenere il rischio di una divergenza dei tassi d'interesse sovrani dei suoi membri. La massima attribuita a diversi politici francesi, "le promesse impegnano solo chi ci crede", non sembra dunque aver del tutto ingannato i mercati finanziari. L'incertezza politica aleggia certamente in Francia anche se, come altrove, potrebbe dissiparsi meccanicamente a partire dall'8 luglio nel caso di un epilogo veloce. Clément Inbona, gestore di La Financière de L'Echiquier