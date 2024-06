26/06/2024 sport

Euro 2024: un gol per l'economia tedesca e per i brand sponsor

La Germania ospita Euro 2024 di calcio con un boom di consumi previsto e partnership milionarie per le federazioni.

Dal 14 giugno al 14 luglio 2024, la Germania ospiterà la diciassettesima edizione del campionato europeo di calcio, con 51 partite in programma tra le principali città tedesche. I 2,7 milioni di biglietti in vendita garantiranno un grande afflusso di tifosi, con un conseguente boom di consumi. Basti pensare che, durante il Mondiale 2006, le vendite di birra in Germania aumentarono del 5%, un dato che fa ben sperare l'industria birraria locale, dopo un calo del 4,5% registrato nel 2023.Ma non solo birra: anche l'industria dell'abbigliamento sportivo beneficerà di Euro 2024, con le nuove divise delle nazionali già ambitissime. La Germania passerà da Adidas a Nike dopo il torneo, con un contratto da 50 milioni di euro a stagione. La Francia guida la classifica degli accordi più remunerativi, con 50,5 milioni annui da Nike, seguita da Inghilterra (37 milioni da Nike), Italia (35 milioni da Adidas) e Spagna (20 milioni da Adidas).



L'Uefa ha stretto partnership con 18 marchi, tra cui adidas, AliExpress, Alipay+, Atos, Betano, Booking.com, BYD, Coca-Cola Zero, Hisense, Lidl, Engelbert Strauss, Visit Qatar e Vivo. Questi brand appartengono a settori diversi, dal retail all'hospitality, passando per la mobilità e il betting.Il montepremi complessivo di Euro 2024 sarà di 331 milioni di euro, con premi per la partecipazione, le vittorie nelle partite e l'avanzamento nel tabellone. La squadra campione potrà incassare fino a 28,25 milioni di euro.