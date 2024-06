26/06/2024 marketing

Retail Leader Summit 2024: innovazione, dati e sostenibilità al servizio del settore

IKN Italy ha riunito i top manager per esplorare le tendenze future attraverso discussioni approfondite, case study e ... networking

Al Retail Leader Summit 2024, organizzato da IKN Italy, sono state esplorate le implicazioni dell'AI con una valutazione puntuale dei rischi e delle opportunità legati sia ai processi interni ed esterni dell'azienda. I relatori hanno condiviso strategie per costruire una brand identity forte e autentica, con attenzione alle dinamiche di economia circolare e alle scelte etiche. Il premio BEST Retail Top Leader 2024 è stato assegnato ad Alberto Maglione, Vice Presidente Esecutivo e Consigliere di Amministrazione Talea Group, per il suo approccio sinergico e innovativo al Retail Media e all'utilizzo di dati, AI e Machine Learning. Nell'ambito della Data Democratization, i relatori hanno analizzato come, grazie all'AI e al Machine Learning, si possano sviluppare strategie data driven per strutturare un piano fedeltà competitivo a livello di mercato. Alessandra Decaneto, Head of Data Science & Data Analyst Pinko, si è distinta per la trasformazione digitale incentrata sull'utilizzo consapevole dei dati, sull'implementazione di soluzioni di ML e di Generative AI, incrementando i risultati di vendita, e ha ricevuto il premio BEST Retail Data Top Leader 2024.



Sul tema delle Community e Seamless Experience, i top manager hanno discusso le logiche di loyalty attuate attraverso la creazione di Community e le dinamiche di Gamification per creare valore attorno al brand. Il premio BEST Retail Marketing Top Leader 2024 è stato assegnato a Pietro Colella, Communication & Digital Manager di Bialetti, per aver ideato e guidato una campagna marketing integrata, ingaggiando i consumatori in un'esperienza totalizzante dedicata al mondo del caffè, consolidando il legame della community. Nel panel dedicato a Sostenibilità e Machine Learning, si è analizzata la correlazione tra velocità, affidabilità e costi per le attività di spedizione, evidenziando come vincere le sfide del riutilizzo e del riciclio comporterà un'evoluzione delle aziende verso una logistica integrata e multicanale, responsabilizzando anche il consumatore. Il premio BEST Supply Chain Top Leader 2024 è stato assegnato a Letizia Martini, Head of Supply Chain & Delivery di Leroy Merlin, per aver rivoluzionato e ottimizzato la catena logistica grazie alle nuove tecnologie, migliorando l'offerta di servizi per i clienti e promuovendo una considerevole diminuzione delle emissioni di CO2.

Il 30 ottobre il consueto Forum Retail.