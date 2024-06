26/06/2024 marketing

Acquisti online, italiani sempre più attenti: ecco però cosa li convince meno

Secondo la Fashion Research 2024 di STILEO gli italiani sono consumatori consapevoli nel mondo dell'eCommerce

Secondo la Fashion Research 2024 di STILEO, motore di ricerca di moda leader in Italia, gli italiani sono sempre più attenti e consapevoli quando si tratta di acquisti online. Nonostante il 54% ami scoprire nuovi negozi digitali, il 40% si informa sull'affidabilità del sito prima di procedere all'acquisto. Le recensioni online (46%) sono l'elemento che più rassicura i consumatori nella scelta di un nuovo e-shop, seguite dalle informazioni sulle modalità di spedizione, tempistiche e tracciamento (39%), e la possibilità di effettuare il "pagamento alla consegna" (34%). Dai risultati emerge che gli italiani sono fruitori estremamente consapevoli in materia di eCommerce: il 52% si sente sicuro riguardo la protezione dei propri dati personali e il 74% dichiara di essere a conoscenza dell'utilizzo dei cookies. Tuttavia, tra le maggiori preoccupazioni emergono la mancanza di contatti per l'assistenza clienti in caso di necessità (42%), a pari merito con i dubbi sulla sicurezza del pagamento (42%), e il timore di una scarsa qualità degli articoli ordinati (35%).



Per individuare rapidamente l'affidabilità di un e-shop, gli utenti prestano attenzione ai prezzi troppo bassi (45%), all'assenza di recensioni (28%) e alla presenza di errori grammaticali nelle descrizioni (26%). Nonostante il 47% affermi di aver sempre avuto esperienze positive, il momento dell'unboxing può riservare spiacevoli situazioni, come la scarsa qualità degli articoli acquistati (46%), la mancata consegna dell'ordine (33%) e l'assenza di un servizio di assistenza clienti (29%).