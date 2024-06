26/06/2024 economia

I mercati emergenti: 5 cambiamenti strutturali che possono fare la differenza

Hepworth (PGIM): debito emergente pronto a sovraperformare se avverranno dei cambiamenti concreti

Prima della pandemia, il debito dei mercati emergenti suscitava grande interesse, offrendo rendimenti più elevati e una minore correlazione con le altre asset class del reddito fisso. Sebbene la conseguente sottoperformance abbia raffreddato il sentiment degli investitori, cinque cambiamenti strutturali nel contesto economico offrono motivi per aspettarsi che l'asset class si scaldi nuovamente.



I venti contrari ciclici si trasformano in venti di coda



Quando l'inflazione globale ha iniziato a salire all'inizio del 2021, le banche centrali dei mercati emergenti hanno aumentato i tassi di interesse in modo molto più aggressivo rispetto alle loro controparti nei mercati sviluppati. Ora, con l'attenuarsi delle pressioni inflazionistiche, queste banche hanno invertito la rotta, il che dovrebbe sostenere la crescita dei mercati emergenti. Storicamente, ogni volta che il divario tra la crescita dei mercati emergenti e quella dei mercati sviluppati ha superato il 2%, il debito emergente ha sovraperformato l'high yield statunitense. Nonostante le incertezze legate alla traiettoria di crescita della Cina, che quest'anno dovrebbe essere positiva ma contenuta al 4,5-5%, l'opinione comune è che i mercati emergenti riacquisteranno il loro vantaggio in termini di crescita, superando e rimanendo al di sopra del 2% nel prossimo futuro.







Maturazione delle economie dei mercati emergenti



Nel momento in cui molte economie dei mercati emergenti sono passate dalla fase di maturazione a quella di sviluppo, una migliore implementazione delle politiche, la spinta delle esportazioni alla crescita e gli avanzi delle partite correnti hanno migliorato i fondamentali sovrani e le strutture di crescita. Ciò ha portato a una maggiore convergenza dei redditi e a un elevato risparmio interno, consentendo ai mercati emergenti di resistere meglio agli shock. Inoltre, politiche monetarie e fiscali disciplinate hanno spostato le strutture del debito verso finanziamenti interni e di alta qualità. Dal momento che la domanda interna svolge ora un ruolo più importante nel guidare la crescita, questi mercati sono meno sensibili all'aumento dei tassi e alla forza del dollaro, e i tassi di crescita hanno iniziato a stabilizzarsi. Anche escludendo la Cina, la quota dei mercati emergenti all'interno del PIL globale è in crescita e quest'anno dovrebbe superare i mercati sviluppati. Tradizionalmente, le esportazioni di materie prime sono state il motore di crescita più duraturo dei mercati emergenti.

Tuttavia, molti Paesi a reddito medio si stanno orientando verso settori a più alto valore aggiunto o orientati ai servizi, e la domanda di esportazioni dei mercati emergenti dovrebbe continuare a crescere grazie ai progressi tecnologici e alla transizione verso l'energia green. Negli ultimi vent'anni, l'incremento delle esportazioni e della crescita sostenibile hanno contribuito a raddoppiare le riserve in percentuale del PIL. Grazie al miglioramento dei conti con l'estero, molti mercati emergenti dispongono ora di riserve vitali, che dovrebbero ridurre la volatilità della crescita e sostenere la convergenza verso gli spread dei mercati sviluppati nel lungo periodo.



Fondamentali solidi: rapporto debito/PIL inferiore



Un aspetto sorprendente dei fondamentali dei mercati emergenti è che la maggior parte delle economie vanta un rapporto debito/PIL inferiore a quello dei mercati sviluppati. Questo divario si è solo ampliato, dato che i deficit fiscali dei mercati sviluppati rimangono storicamente ampi: prima della pandemia, gli Stati Uniti registravano il più grande deficit di bilancio in tempo di pace al di fuori di una recessione, pari al 4,6% del PIL, mentre oggi il deficit di bilancio è ancora più elevato, pari al 6,8% del PIL.





Dati demografici più favorevoli



Mentre l'invecchiamento demografico e il rallentamento della crescita della forza lavoro pesano sulla crescita economica dei mercati sviluppati, le popolazioni più giovani e in crescita dei mercati emergenti potrebbero sostenere la crescita per decenni. L'ascesa della classe media nei mercati emergenti stimola la domanda interna di beni, servizi e attività finanziarie. Questa tendenza crea una base di acquirenti vincolati al debito sovrano locale, favorendo un circolo virtuoso di miglioramento dei finanziamenti e di riduzione della sensibilità agli shock esterni.



La competizione tra superpotenze



Infine, la competizione tra Stati Uniti e Cina sta creando un riallineamento geopolitico: entrambi i Paesi si contendono l'influenza nei mercati emergenti, in particolare nel Sud del mondo. Le catene di approvvigionamento globali si stanno allontanando da un'esclusiva attenzione all'efficienza e ai produttori a basso costo, creando invece alleanze geopolitiche per l'approvvigionamento di beni strategici, come semiconduttori, batterie per veicoli elettrici, prodotti farmaceutici e minerali.

Solo cinque anni fa, la Cina rappresentava quasi il 20% delle importazioni statunitensi. Ora è al di sotto del 15%, con Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, India e altri mercati emergenti che stanno guadagnando quote. Con il tempo, i piani di "nearshoring" probabilmente consolideranno una maggiore produzione a monte in partner commerciali non cinesi, principalmente nei mercati emergenti.



Le opportunità sono numerose



Il carry del debito degli emergenti è sufficiente da solo a generare rendimenti interessanti e un lieve restringimento degli spread e/o un calo dei rendimenti obbligazionari dei mercati sviluppati core potrebbero portare i rendimenti totali a due cifre. L'assetto è particolarmente costruttivo per i mercati emergenti in valuta forte, in particolare per un mix di emittenti BBB/BB in tutti i settori del debito emergente e per alcuni emittenti governativi distressed, in un contesto di moderazione della crescita e dell'inflazione. Continuiamo a privilegiare i titoli quasi-sovrani messicani, i titoli sovrani e quasi sovrani mediorientali e indonesiani e la Romania. Questo gruppo è fondamentalmente solido, offre rendimenti elevati e dovrebbe beneficiare dei venti di coda derivanti dagli investimenti in infrastrutture e dal nearshoring, in particolare in Messico.

La performance del mercato locale dovrà vedere una stabilizzazione dei tassi core prima che i rendimenti nazionali scendano significativamente. Dopo anni di sottoperformance, il debito dei mercati emergenti è pronto a sovraperformare gli altri asset a reddito fisso. I venti contrari derivanti dal forte aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse, dalla forza del dollaro e dal rallentamento della crescita stanno ora invertendo la rotta. Considerando i cambiamenti strutturali, le attuali valutazioni del debito dei mercati emergenti potrebbero non riflettere appieno il potenziale di rialzo.



Cathy Hepworth, Head of Emerging Markets Debt di PGIM Fixed Income