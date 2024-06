26/06/2024 economia

Bartschi (J. Safra Sarasin): possibili opportunità sul mercato obbligazionario italiano

Stanno emergendo segnali meno rialzisti, quasi di debolezza ed è impossibile non prevedere un rallentamento.

Sebbene negli ultimi trimestri la crescita economica globale sia stata generalmente migliore del previsto, nelle ultime settimane si sono registrati crescenti segnali di debolezza. È difficile fare dichiarazioni sul ciclo economico, poiché ci troviamo in una fase iniziale o finale, a seconda della regione e del settore. Mentre alcuni osservatori parlano di una nuova ripresa economica, altri vedono la conferma di un "atterraggio morbido". Tuttavia, al momento nessuno parla di recessione, che lo scorso anno era il rischio principale per molti operatori di mercato.



Negli Stati Uniti



Negli Stati Uniti, i nuovi ordini nel settore manifatturiero sono stati deludenti e deboli. Invece dell'aumento previsto, il mese scorso sono diminuiti in modo significativo. L'accelerazione prevista si fa quindi attendere. Tuttavia, il mercato del lavoro rimane molto solido, il che significa che i consumi continuano a essere sostenuti dall'aumento dei salari. Tuttavia, il mercato del lavoro mostra anche segnali che indicano che l'equilibrio tra posti di lavoro vacanti e persone in cerca di occupazione si sta lentamente spostando.



Prevediamo un indebolimento della crescita nei prossimi trimestri. Sebbene la pressione inflazionistica non si sia ulteriormente intensificata, l'obiettivo del 2% è ancora lontano. Ci aspettiamo quindi un solo taglio dei tassi nel quarto trimestre da parte della FED.



Zona Euro



La BCE ha abbassato per la prima volta il tasso di riferimento e ha avviato un nuovo ciclo di tassi di interesse. Questo nonostante l'aumento dell'inflazione e i dati di crescita migliori del previsto. La BCE ha agito in questo modo in vista di un calo dell'inflazione previsto per l'anno prossimo. Sulla base di questo ragionamento, è probabile che la BCE proceda a ulteriori riduzioni dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.



Cina



Il quadro economico della Cina è leggermente migliorato. Sia l'industria manifatturiera che il settore dei servizi sono in espansione. Il governo ha inoltre adottato una serie di misure a favore del mercato immobiliare. Questo dovrebbe risollevare il sentiment nel breve termine, ma il settore immobiliare rimarrà sotto pressione nel medio termine, poiché gli squilibri persisteranno e dovranno essere corretti nell'arco di diversi anni.

Siamo inoltre preoccupati per il rallentamento della crescita del credito, che indica un indebolimento della crescita.



Obbligazioni



La volatilità sui mercati obbligazionari rimane elevata. Nelle ultime settimane i singoli dati macro hanno provocato forti oscillazioni in una direzione o nell'altra. Ciò dimostra che l'incertezza sui tempi e sull'entità dei prossimi tagli dei tassi d'interesse rimane molto alta. Poiché i segnali di un rallentamento della crescita negli Stati Uniti sono sempre più evidenti, il rischio di rialzo per i tassi di interesse a lungo termine sarà probabilmente limitato. Anche se l'inflazione dovesse rimanere elevata, il mercato obbligazionario dovrebbe garantire ragionevoli rialzi fino alla fine dell'anno. Pertanto, sarebbe opportuno aumentare gradualmente la duration nei portafogli. Sul mercato obbligazionario europeo, l'annuncio delle elezioni parlamentari in Francia, a seguito dello spostamento a destra delle elezioni europee, ha provocato un piccolo terremoto. Gli spread dei titoli di Stato francesi e italiani rispetto a quelli tedeschi sono saliti. La volatilità rimarrà probabilmente elevata nel breve termine, ma potrebbero presto presentarsi interessanti opportunità soprattutto in Italia.

I mercati del credito sono rimasti solidi nelle ultime settimane nonostante l'aumento della volatilità. I bassi premi per il rischio di credito riflettono l'attuale valutazione di mercato della probabilità di recessione, pari a quasi lo zero per cento. Tuttavia, la buona performance è dovuta anche a ragioni tecniche. La domanda di titoli di credito è molto elevata, per cui molte aziende possono rifinanziarsi a condizioni interessanti. Questo riduce il rischio di un aumento del muro di rifinanziamento, che potrebbe mettere sotto pressione il mercato del credito in un momento inopportuno.



Azioni



Ancora una volta i mercati azionari si sono ripresi molto rapidamente dalla battuta d'arresto di aprile e hanno raggiunto nuovi massimi a maggio. Negli Stati Uniti, Nvidia, la forza trainante del mercato, sta trascinando con sé molte altre società, ma non tutte. La concentrazione ai vertici del mercato è aumentata ancora una volta e le piccole aziende in particolare non sono riuscite a tenere il passo. Il principale motore dei mercati rimane l'AI e le relative aspettative di crescita e di utili. Resta da chiedersi per quanto tempo le grandi aziende tecnologiche saranno in grado di svincolarsi dalla realtà economica.

Come già detto, gli operatori di mercato considerano attualmente trascurabile la probabilità di una recessione. Hanno quindi adeguato di conseguenza la loro allocazione azionaria. Il sondaggio condotto a maggio da Bank of America tra i gestori patrimoniali ha mostrato che la maggior parte dei partecipanti è sovrappesata in azioni. Anche piccole delusioni potrebbero quindi portare a forti movimenti di mercato.



Asset Allocation



Il trend dei mercati azionari rimane positivo, ma la forza del movimento al rialzo si è un po' indebolita nelle ultime settimane. Vediamo ancora un potenziale di rialzo per i mercati azionari nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, è improbabile che la performance sia superiore a quella delle obbligazioni. Le obbligazioni sono quindi diventate in qualche modo più interessanti in termini relativi. Se la debolezza della crescita si rivelasse più forte del previsto, le obbligazioni riceverebbero un'ulteriore spinta e la maggiore allocazione contribuirebbe a stabilizzare i portafogli. Abbiamo quindi deciso di ridurre leggermente il rischio nei nostri portafogli multi-asset. Stiamo prendendo profitto nelle azioni, ma rimaniamo leggermente sovrappesati.

Allo stesso tempo, stiamo riducendo il nostro sottopeso nelle obbligazioni. Abbiamo anche ridotto il nostro sovrappeso pluriennale nelle obbligazioni catastrofali a causa del possibile aumento degli uragani nei prossimi mesi. Con un profilo di rischio più equilibrato, intendiamo prepararci per tempo alle possibili turbolenze della seconda metà dell'anno. Con gli ultimi sviluppi in Francia, sembra che ci aspettino mesi molto interessanti a livello politico, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa.



Philipp E. Bärtschi, CFA, Chief Investment Officer di J. Safra Sarasin