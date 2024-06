26/06/2024 digital

Cybersecurity e cloud: la sfida di proteggere ambienti dinamici e serverless

Lanigan (SentinelOne): innovazioni per migliorare sicurezza e operatività su AWS Fargate

In un contesto di minacce in evoluzione, la sicurezza del cloud richiede un delicato equilibrio tra la spinta alla trasformazione digitale e l'esigenza di proteggere ambienti dinamici e fluidi. Gli ambienti in cloud a ciclo breve, come i serverless container, rappresentano un rischio crescente per la sicurezza e richiedono adeguate protezioni. SentinelOne, leader globale nella cybersecurity basata sull'AI, ha presentato Singularity Cloud Workload Security for Serverless Containers, una soluzione innovativa che offre protezione in tempo reale, basata sull'intelligenza artificiale, per i workload containerizzati in esecuzione sulla piattaforma AWS Fargate per Amazon ECS e Amazon EKS. Brian Lanigan, Senior Vice President, Global Ecosystem di SentinelOne ha dichiarato che "ci impegniamo a fornire innovazioni leader attraverso integrazioni semplici che consentano alle imprese di migliorare i risultati in termini di sicurezza e di migliorare il proprio modo di operare".



I workload serverless su AWS Fargate consentono agilità tecnica e di business, ma la loro natura effimera non garantisce automaticamente la sicurezza. Anche se queste risorse hanno un ciclo di vita breve, gli hacker possono compromettere rapidamente e cercare di spostarsi su target di maggior valore. Singularity Cloud Workload Security for Serverless Containers offre una protezione runtime basata su cinque motori di rilevamento autonomi che sfruttano l'AI per identificare minacce come ransomware, zero-day e fileless exploit. La soluzione fa parte del portfolio di cloud security di SentinelOne, che include anche Singularity Cloud Native Security e Singularity Cloud Data Security, il tutto integrato nella Singularity Platform e nel Singularity Data Lake per una completa CNAPP. Grazie a Purple AI, un avanzato analista di sicurezza basato sull'AI, la piattaforma offre strumenti di SecOps autonomi per accelerare ricerca e analisi delle minacce, ridurre i tempi di risposta e fornire una sicurezza end-to-end guidata dall'intelligenza artificiale.