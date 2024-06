19/06/2024 leisure

Google NotebookLM e la sfida degli appunti intelligenti

Informazioni, domande e risposte e raccolte di appunti che possono essere interrogati dall'intelligenza artificiale

Questo numero di BusinessCommunity.it è il primo realizzato con la raccolta delle informazioni realizzato con un nuovo strumento:NotebookLM, l'ultima novità di Google.

Da qualche giorno disponibile in Italia, aveva delle premessi interessanti, ossia archiviare, organizzare e condividere i documenti digitali. Per il nostro lavoro, documentarsi, raccogliere materiale e condividerlo è importante, ma il problema principale è che perdiamo sempre dei pezzi, perché il problema è che si accumulano tanti documenti e di forma diversa (PDF, testi, post sui social, immagini o pagine web).

La promessa e premessa di Notebook LM è quella di unire i file con un modello di Intelligenza Artificiale (AI) e un'interfaccia in stile chat, consentendo di recuperare facilmente informazioni nascoste negli appunti e documenti.

Sono da sempre un fan di OneNote, tanto che avevo intervistato Jeff Raikes di Microsoft tanti anni fa prendendo appunti (non gli era mai capitato!) ma fin dalla presentazione di Project Tailwind, il nome in codice durante la presentazione al Google I/O 2023 ho tenuto alta l'attenzione.

NotebookLM era in distribuzione al di fuori dell'Europa da qualche mese, ma qualche gita oltreoceano mi aveva dato la possibilità di usarlo.

Fin da subito è scattato "l'amore", nel senso che mi risolve un problema fondamentale: ritrovare le informazioni sepolte nei documenti con precisione e rapidità. Per il mio lavoro è determinante, non solo per il tempo, ma soprattutto per cancellare la frustrazione che alla fine incide sulla produttività.

Ho iniziato a convincere tutti a usarlo non appena diventato disponibile, soprattutto perché è possibile condividere le note con gli altri e dialogare come un GPT qualsiasi. Il modello di AI viene "ancorato" a quelle informazioni, garantendo che le risposte generate rimangano fedeli ai contenuti dei file. Una volta vinto lo scetticismo, non si torna più indietro.

L'esperienza inizia con il caricamento delle fonti e NotebookLM crea subito una guida di riepilogo, elencando i temi chiave e fornendo una panoramica dei contenuti.

Poi, con le domande giuste, si estrae ogni tipo di informazione, mostrando anche il punto esatto del documento al quale fa riferimento la risposta. Cosa chiedere di più?

Soprattutto per le incongruenze delle fonti, questo è un elemento fondamentale.

Da queste raccolte delle fonti dipende il nostro lavoro di giornalisti, per cui non possiamo chiedere di meglio, soprattutto potendo condividere il link degli appunti e lavorarci insieme.

OK, non è un prodotto professionale, nel senso che è gratuito e probabilmente sulla privacy ci sarebbe da discutere probabilmente (ma se avete letto la mia newsletter Techy avrete capito che anche Meta e soprattutto Adobe stanno combinando qualcosa), ma è decisamente uno strumento vantaggioso per qualità che offre e tempo risparmiato, soprattutto senza le allucinazioni tipiche dei GPT, anche Gemini di Goggle che ne è il motore.

A differenza di ChatGPT, tuttavia, NotebookLM rimane strettamente ancorato ai tuoi dati, offrendo risposte meno creative ma più aderenti ai fatti.

Questo lo rende uno strumento ideale per chi desidera sfruttare i vantaggi dell'AI generativa mantenendo un elevato livello di precisione.

Con NotebookLM, Google potrebbe aver trovato la chiave per rendere l'AI generativa uno strumento pratico ed affidabile per l'organizzazione e l'esplorazione dei nostri documenti digitali, ma per tante professioni, nonché per gli studenti. Mentre ChatGPT continua a stupire con la sua creatività, NotebookLM promette di offrire un'esperienza legata ai dati che forniamo noi stessi.