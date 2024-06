12/06/2024 economia

Sentiment Index: sostanzialmente stabili le aspettative sull'economia domestica degli investitori professionali italiani

Usardi (CFA Society Italy ): Italia ed Eurozona continueranno a crescere ad un ritmo in linea con il proprio potenziale

n base al CFA Italy Radiocor Sentiment Index Giugno 2024 le aspettative sull'economia domestica degli investitori professionali italiani certificati CFA rimangono stabili e risultano solo leggermente negative, con un valore del "Sentiment Index" pari a -13,3 punti. Il sondaggio è stato svolto da CFA Society Italy, in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor, tra i suoi soci nel periodo 20 - 31 maggio 2024. Due-terzi dei partecipanti ritengono stabile la situazione attuale dell'economia del nostro Paese, il 16,7% vede l'economia italiana in una condizione positiva mentre una stessa percentuale ritiene ancora che sia presente una dinamica negativa. In termini di aspettative sui prossimi sei mesi, i valori rimangono sostanzialmente invariati: il 13,3% degli intervistati prevede un miglioramento delle condizioni macroeconomiche (+0,8 punti rispetto al mese scorso), il 60% stima condizioni stabili (-2,5 punti rispetto all'ultimo sondaggio) ed il 26,7% prevede un peggioramento (+1,7 punti rispetto al mese scorso). Rimane quindi stabile l'indicatore di sintesi: la differenza tra coloro che risultano ottimisti sulle prospettive dell'economia italiana rispetto ai pessimisti è pari a -13,3, il valore che rappresenta il "CFA Society Italy - Radiocor Sentiment Index" per il mese di giugno 2024 (-0,8 punti rispetto ad inizio maggio).