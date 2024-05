05/06/2024 leisure

La Rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale: un nuovo umanesimo tecnologico

Il nuovo libro di Davide Casaleggio: "GLI ALGORITMI DEL POTERE"

La società è in piena trasformazione, e l'Intelligenza Artificiale (IA) è al centro di questo cambiamento radicale. La metà della popolazione mondiale andrà a votare in oltre 50 Paesi, e questo porterà ad un cambiamento radicale dei governi nel mondo. Ma l'IA è anche il primo anno in cui è realmente disponibile a tutti con funzionalità che non erano nemmeno immaginabili.



La nuova era della democrazia digitale



L'unione di questi due fattori trasformerà non solo la politica, ma anche la società stessa. L'IA sta riscrivendo le regole della società, trasformando radicalmente il nostro lavoro e il modo di essere cittadini e influire sulle strutture di potere. Davide Casaleggio, esperto di tecnologia digitale e architetto del primo movimento digitale andato al governo in un Paese del G7, ha discusso questi temi in occasione di importanti eventi internazionali, tra cui una presentazione all'ONU.



La rivoluzione sociale ed economica



L'IA sta innescando una rivoluzione sociale ed economica che riconosce un fenomeno epocale, paragonabile per impatto a quello dell'elettricità, ma in grado di diffondersi a una velocità esponenziale.



Questo fenomeno potrebbe offrire alla classe dirigente strumenti di persuasione senza precedenti, nonché porre le persone al centro di una vera a propria rivoluzione.



La sfida culturale e legislativa



Casaleggio individua le opportunità e i rischi insiti in questa trasformazione invitando a colmare la lacuna culturale e legislativa che, ancora oggi, ostacola l'integrazione di innovazione e democrazia in un sistema virtuoso. "Questo cambiamento radicale della tecnologia applicata alla società metterà in discussione lo stesso modello democratico rappresentativo che conosciamo. Ci costringerà a ripensare anche i diritti di cittadinanza digitale per garantire a tutti uguale accesso e protezione da questi nuovi strumenti che incideranno profondamente nell'economia e nell'idea stessa di produttività tanto da cambiare il concetto stesso che oggi abbiamo di lavoro. Solo partendo da questi presupposti l'IA potrà dare origine a un nuovo umanesimo tecnologico, dove le persone siano protagoniste attive della società in cui vivono. L'IA potrebbe offrire una nuova forma di democrazia, in cui le persone siano in grado di partecipare attivamente alla vita politica e sociale, e non solo essere semplici utenti di tecnologia.