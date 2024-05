05/06/2024 idee

La forza dei business angel italiani: investimenti in startup e innovazione

Anselmo (IBAN): i business angel italiani si confermano però un attore determinante per il settore dell'innovazione in Italia

Nel difficile scenario economico europeo, i business angel italiani non si sono tirati indietro di fronte alle sfide imposte dal mondo dell'innovazione italiana. Hanno garantito un contributo significativo alle operazioni di investimento in startup, dimostrando la loro capacità di adattamento e innovazione.



I numeri della Survey IBAN



Secondo l'analisi della Survey 2024, condotta dall'Associazione italiana dei Business Angels (IBAN) in collaborazione con il professor Vincenzo Capizzi dell'Università del Piemonte Orientale e della SDA Bocconi, i business angel italiani hanno partecipato, in autonomia o in syndication con i fondi di VC, ad operazioni di investimento per un totale di 678 milioni di euro nel 2023. Sebbene questo ammontare sia in calo rispetto all'anno precedente (- 58%), è comunque una somma quasi doppia rispetto ai dati di appena tre anni fa, quando nel 2020 la cifra registrata era di 376 milioni di euro.



L'investimento in autonomia



La cifra che i business angel hanno investito in autonomia nelle startup italiane è di poco superiore ai 39 milioni di euro, distribuita su un numero di operazioni leggermente superiore rispetto al 2022 (75 invece di 72).