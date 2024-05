05/06/2024 fare

Intelligenza artificiale e istruzione: tra benefici e paure, il ruolo centrale degli insegnanti

Un'indagine di Preply mostra che è fondamentale un approccio equilibrato e la preparazione di chi deve indirizzare l'apprendimento

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) nell'apprendimento accende un acceso dibattito, con opinioni contrastanti sul suo impatto sul mondo dell'istruzione. In Italia, il recente caso del Garante della privacy che ha sospeso ChatGPT ha evidenziato i dilemmi etici e pratici che accompagnano questa innovazione tecnologica. Un'indagine condotta da Preply ha esplorato il rapporto tra AI e apprendimento, coinvolgendo studenti e insegnanti per comprendere le loro percezioni e preoccupazioni. I risultati rivelano un quadro complesso, con preoccupazioni significative accanto a potenziali benefici.



Preoccupazioni diffuse sull'AI nell'apprendimento



Nonostante i vantaggi promessi dall'AI, come la flessibilità e la facilità di accesso all'apprendimento, il 73% degli studenti intervistati in diversi paesi ha espresso preoccupazioni riguardo al suo utilizzo. In Italia, questa percentuale sale al 69%, evidenziando un timore diffuso.



Le principali preoccupazioni riguardano la ridotta interazione umana nell'apprendimento assistito dall'AI e i potenziali problemi di privacy dei dati. La paura è che l'AI possa sostituire l'interazione umana fondamentale per il processo di apprendimento e che i dati personali degli studenti possano essere compromessi.



Il ruolo centrale degli insegnanti



L'indagine sottolinea il ruolo centrale e insostituibile degli insegnanti nell'apprendimento. In Italia, un sorprendente 84% degli intervistati riconosce l'influenza determinante degli insegnanti nel proprio successo formativo.



Solo il 41% degli insegnanti europei integra strumenti AI nella didattica



L'adozione dell'AI da parte degli insegnanti varia a livello globale e regionale. In media, il 52% degli insegnanti di inglese la utilizza principalmente per la creazione di esercizi di grammatica e vocabolario. Tuttavia, in Europa questo tasso scende al 41%, indicando differenze nell'accettazione e nell'integrazione di questi strumenti. Dipendenza dall'AI: un allarme per studenti e genitori



Cresce la preoccupazione per una possibile dipendenza eccessiva dall'AI nell'istruzione, che coinvolge sia gli studenti che i genitori.

Il timore è che un uso eccessivo di strumenti AI possa portare a un apprendimento superficiale e a una demotivazione degli studenti.



L'AI: un'opportunità da utilizzare con consapevolezza



L'indagine di Preply evidenzia la necessità di un approccio equilibrato all'AI nell'apprendimento. L'AI può essere uno strumento prezioso per migliorare l'apprendimento, ma non deve sostituire l'interazione umana e la guida degli insegnanti.



Il futuro dell'apprendimento con l'AI



L'AI continuerà a svolgere un ruolo sempre più importante nella nostra vita e nell'apprendimento. La sfida per il futuro sarà quella di utilizzare questa tecnologia in modo consapevole e responsabile, garantendo che gli studenti ricevano un'istruzione completa e di qualità che valorizzi sia l'apprendimento individuale che le competenze trasversali. L'AI rappresenta un'opportunità da cogliere con attenzione per migliorare l'apprendimento, ma non deve sostituire il ruolo centrale degli insegnanti e l'interazione umana fondamentale per il processo educativo. .