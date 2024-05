05/06/2024 fare

GDPR: 6 anni di multe e violazioni, l'Italia al secondo posto per importo sanzioni

Salas (NordLayer): l'impatto del GDPR ha dato più potere ai privati, ponendo in capo alle aziende maggiori responsabilità nella gestione dei dati

A sei anni dall'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), il panorama delle sanzioni per le violazioni è chiaro: le aziende non stanno prendendo la normativa abbastanza sul serio. Lo dimostrano i dati di NordLayer, che ha analizzato le multe comminate dalle autorità nazionali per la protezione dei dati personali (DPA) in Europa. "Abbiamo visto come aziende di diversi settori hanno modificato le loro procedure di gestione dei dati, investendo in misure di sicurezza per rispettare la normativa," ha affermato Carlos Salas, esperto di cyber security di NordLayer. "Se è vero che moltissime società hanno avuto difficoltà ad allinearsi al 100% con l'impianto normativo, l'impatto del GDPR ha dato più potere ai privati, ponendo in capo alle aziende maggiori responsabilità nella gestione dei dati. Il suo ruolo è stato centrale nell'evoluzione del panorama digitale, riportando in primo piano il tema prioritario del diritto alla privacy."







Un quadro preoccupante: 2.



072 violazioni e 4,5 miliardi di euro di multe



In totale, dal 2018 al 16 maggio 2024, sono state registrate 2.072 violazioni del GDPR, per un totale di 4,5 miliardi di euro di multe. Un dato allarmante che evidenzia la necessità per le aziende di rafforzare le proprie misure di sicurezza e protezione dei dati. L'Italia al secondo posto per importo sanzioni, dietro la Spagna



Tra i paesi più colpiti dalle multe, l'Italia si posiziona al secondo posto, con 358 sanzioni per un totale di quasi 229 milioni di euro. Un dato preoccupante, soprattutto se si considera che il numero di multe è quasi la metà di quelle comminate in Spagna (842), che però ha pagato un importo totale di 80 milioni di euro, ben inferiore all'Italia.



Enel Energia: la multa più alta di sempre



La multa più cospicua in Italia è stata comminata a Enel Energia nel febbraio 2024: 79 milioni di euro. Il motivo? Misure tecniche e organizzative insufficienti a garantire la sicurezza delle informazioni.

Un ammontare che fa riflettere sulla gravità delle violazioni commesse e sull'importanza di adeguarsi scrupolosamente alla normativa.



Meta: l'azienda più sanzionata, 6 multe tra le 10 più alte



A livello europeo, l'azienda che ha collezionato il maggior numero di sanzioni è Meta, con ben 6 multe tra le 10 più alte. La violazione più costosa per il gruppo è stata di 1,2 miliardi di euro, a causa del trattamento di dati personali senza basi legali nel 2023.



Irregolarità nel trattamento dei dati: la violazione più frequente



Le irregolarità nel trattamento dei dati rappresentano la tipologia di violazione più frequente, con 635 casi e 1,6 miliardi di euro di multe comminate dal 2018. Un dato che evidenzia la necessità per le aziende di prestare maggiore attenzione alle modalità di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati personali.



Come difendersi dalle sanzioni GDPR: i consigli di NordLayer



Per evitare di incorrere in sanzioni GDPR, NordLayer consiglia alle aziende di:



- Adottare una cultura aziendale incentrata sulla privacy e la sicurezza dei dati



- Implementare soluzioni tecnologiche adeguate per la protezione dei dati



- Effettuare regolarmente controlli e audit per verificare la conformità al GDPR



- Formare i dipendenti sui rischi e sulle responsabilità in materia di protezione dei dati







La conformità al GDPR non è un'opzione, è una necessità



Il GDPR rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la tutela dei dati personali in Europa.

Le aziende che non si adeguano alla normativa rischiano sanzioni pesanti e danni reputazionali. Investire nella protezione dei dati è quindi un passo fondamentale per garantire la fiducia dei clienti e il successo a lungo termine del business. I dati presentati in questo articolo sono stati ottenuti da un'analisi del GDPR Enforcement Tracker, un database che monitora le sanzioni comminate per le violazioni del GDPR in Europa. I dati sono stati aggiornati al 16 maggio 2024.