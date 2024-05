05/06/2024 fare

Boom di interesse straniero per gli immobili di lusso in Italia

Citzia (Luxforsale): una parte importante la giocano anche la qualità e il prestigio delle proprietà in gestione e l'efficacia delle strategie di marketing internazionale

Il mercato immobiliare di lusso in Italia vive un momento di grande vivacità, soprattutto grazie all'interesse crescente da parte di acquirenti stranieri. Secondo l'Osservatorio di Luxforsale, il 43% dei visitatori del portale proviene dall'estero, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. Questo dato è significativo e testimonia l'attrattività del nostro Paese per gli investitori internazionali alla ricerca di proprietà di alto livello. La grande spinta all'internazionalizzazione emersa dai risultati denota la floridità economica dei Paesi che hanno registrato il maggiore aumento e la crescente attrattività degli investimenti immobiliari di lusso in queste aree. Claudio Citzia fondatore di Luxforsale commenta: "L'Osservatorio è sicuramente un indicatore di fattori socioeconomici che caratterizzano le aree da cui proviene l'interesse verso gli immobili sulla nostra rete, ma una parte importante la giocano anche la qualità e il prestigio delle proprietà in gestione e l'efficacia delle strategie di marketing internazionale adottate dall'azienda, come la nuova sede a Londra e diverse partnership attivate con importanti player europei.



Elementi che ci hanno consentito di rafforzare ulteriormente la nostra presenza e capacità di monitoraggio del mercato estero e di fornire una panoramica ancora più ampia e dettagliata".



L'India, gli Stati Uniti e la Svizzera sono i principali Paesi di provenienza dei visitatori stranieri. Tra gli altri mercati emergenti in crescita figurano Brasile, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. Questi dati evidenziano la globalizzazione del mercato immobiliare di lusso e la crescente fiducia degli investitori stranieri nell'economia italiana. Le regioni italiane più gettonate per gli immobili di lusso sono la Lombardia e il Lazio, complice il fascino di Milano e Roma. Seguono Piemonte, Sicilia e Campania. Tra le province, primeggia la Lombardia con 578 proprietà in vendita, seguita da Toscana, Puglia, Liguria e Sardegna. Il prezzo medio degli immobili di lusso in Italia si aggira intorno a 1,6 milioni di euro. Le città più costose sono Roma, Monza, Milano e Olbia. Il Veneto si distingue per il prezzo medio più alto (3,3 milioni di euro), seguito da Toscana e Lazio. Tra gli immobili più ambiti dagli utenti italiani troviamo una villa a Sanremo, una residenza a Tufino (Campania) e un immobile a Bergeggi (Liguria).

A livello internazionale, l'immobile più visitato è a Leipsoi in Grecia, mentre la villa più richiesta si trova a Karpathos. Il segmento degli immobili ultra-lusso, con un valore superiore ai 10 milioni di euro, conta 32 proprietà su Luxforsale. Di queste, 31 sono in Italia e una alle Isole Vergini Britanniche. Le regioni italiane con il maggior numero di immobili ultra-lusso sono Toscana, Sardegna, Lazio e Liguria. L'Osservatorio di Luxforsale rappresenta un punto di riferimento importante per il mercato immobiliare di lusso. I dati raccolti offrono informazioni preziose agli operatori del settore e agli investitori interessati all'acquisto di una proprietà di alto livello in Italia. L'obiettivo di Luxforsale è quello di facilitare la compravendita di immobili di lusso, garantendo la massima trasparenza e riservatezza agli investitori. L'azienda offre una vasta gamma di servizi, tra cui la promozione delle proprietà sui canali internazionali, l'assistenza legale e fiscale e la ricerca di finanziamenti. Il mercato immobiliare di lusso in Italia ha un grande potenziale di crescita. L'interesse crescente da parte degli acquirenti stranieri e la qualità delle proprietà offerte fanno del nostro Paese una destinazione ideale per gli investitori alla ricerca di un bene rifugio sicuro e redditizio.

Claudio Citzia conclude: "l'osservatorio vuole essere inoltre un valido strumento per le agenzie immobiliari impegnate nel luxury, per comprendere al meglio l'andamento del mercato. Crediamo che ne risultano trend e aspetti molto interessanti. Più in generale, l'obiettivo di Luxforsale è quello di facilitare la compravendita di immobili di lusso, nel pieno rispetto della trasparenza e della riservatezza che richiedono gli investitori altospendenti".