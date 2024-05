05/06/2024 economia

Argento in forte rialzo e bisogna porre attenzione ai titoli di stato giapponesi

Pascucci (XTB): le tendenze sui metalli preziosi sono evidenti, come i JGBs

Mercati Usa chiusi per il Memorial Day mentre i mercati europei rimangono aperti e come di consueto proseguono il loro naturale trend rialzista. Il Dax guadagna uno 0,3% mentre il Ftse Mib avanza di uno 0,4%, il tutto in linea con il trend rialzista di base che vediamo nel lungo periodo. Al momento troviamo un forte rialzo dell'argento che trascina al rialzo anche le quotazioni dell'oro, situazione particolare considerando il fatto che i mercati di rischio risultano effettivamente chiusi alle negoziazioni. Forex poco mosso anche per via dello Spring Bank Holiday in Uk roccaforte delle negoziazioni sul mercato valutario. Tensione sui titoli di Stato Giapponesi.



Argento in forte rialzo e segue l'oro



Un rialzo poderoso quello dell'argento che oggi performa con oltre un +3,5% trascinando anche le quotazioni dell'oro che sale del +1%.



Rialzo puramente tecnico, in linea con il trend rialzista che abbiamo visto partire a inizio 2024 dopo una lunga fase di stasi sui minimi al di sotto di area 22,50. Al momento le quotazioni battono i 31,50 dollari per oncia avvicinandosi cosí ai suoi massimi annuali sopra i 32 dollari. Questo rialzo potrebbe durare a lungo, fatta eccezione ritracciamenti di breve periodo fisiologici in un trend rialzista cosí marcato, pertanto potremmo vedere il proseguimento di rialzi di questo genere anche nel corso delle prossime sedute. Anche l'oro prosegue il suo rialzo dopo una fase di debolezza vista nel corso della scorsa settimana. Attenzione su oro in quanto la dinamica su base settimanale suggerisce un possibile ritracciamento ma, a dominare la tendenza, é ancora il trend di lungo periodo fortemente improntato al rialzo.



I titoli di stato giapponesi e lo Yen



Fare molta attenzione allo Yen, soprattutto dopo la giornata di oggi in quanto da domani inizieranno di nuovo le contrattazioni a pieno regime con la fine delle festività di oggi e il ritorno sui desk di trading.

Titoli di Stato Giapponesi, iJGBs a 10 anni che arrivano a 1,026%, rendimento oltre il limite consentito dalla BoJ e secondo il quale potrebbe scattare l'allarme per un altro intervento da parte della BoJ, sia esso sul valutario o direttamente sui titoli di Stato. UsdJpy si trova a ridosso dei 157, molto vicino a quei 158 che rappresentano l'ultimo, presunto, livello di intervento della BoJ. Quindi la situazione giapponese potrebbe arrivare ad un punto di svolta e a quanto pare il mercato sta sfruttando fino all'ultimo centesimo il divario tra i tassi incorporati dal dollaro contro i tassi a zero dello Yen. Il cambio UsdJpy potrebbe vedere una possibile inversione, probabilmente forte, giá da questa settimana quindi attenzione a questo trend rialzista che vediamo ora sul cambio in quanto potrebbe rivelare brutte sorprese soprattutto a chi sta cercando di sfurttare al massimo questa direzionalità rialzista esasperata sul cambio.





David Pascucci - Analista di Mercato per XTB