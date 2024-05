05/06/2024 cover

Mats Ulriksson (Aira): le pompe di calore cambiano il mercato e sono sostenibili

L'azienda svedese di tecnologie per l'energia pulita, punta a rivoluzionare il mercato italiano mirando a un milione di installazioni entro il 2034

Aira, azienda svedese di tecnologie per l'energia pulita, punta a rivoluzionare il mercato italiano del riscaldamento domestico con la sua innovativa pompa di calore, mirando a un milione di installazioni entro il 2034. Abbiamo incontrato Mats Ulriksson - Executive Chairman Aira, per farci raccontare come si sta evolvendo il mercato e di conseguenza l'offerta.



Lo scenario europeo e italiano del riscaldamento domestico presenta ancora una forte dipendenza dai combustibili fossili. Come si inserisce Aira in questo contesto?



In Europa, il riscaldamento domestico è il terzo responsabile per le emissioni di CO2 e per oltre il 60% è ancora alimentato con combustibili fossili. In Italia, il 67% delle famiglie utilizza ancora combustibili fossili per riscaldare la propria casa, contribuendo al 12% delle emissioni di CO2. Il potenziale del mercato europeo per le pompe di calore è enorme, e Aira si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di promuovere la decarbonizzazione e l'adozione di soluzioni sostenibili.



Quali sono i vantaggi di utilizzare la pompa di calore Aira per il riscaldamento domestico?



I vantaggi sono molteplici.



Secondo uno studio AGICI - Enel 2022, sostituendo il 60% degli impianti di riscaldamento inefficienti in Italia con pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili, si risparmierebbero fino a 222 miliardi di euro. Il passaggio alla pompa di calore Aira consentirebbe di risparmiare fino al 50% sui costi di riscaldamento e abbatterebbe le emissioni di CO2 di almeno il 75% fin dal primo giorno di utilizzo. Inoltre, una volta installata, la pompa di calore non necessita di una manutenzione annuale, abbattendo i classici costi di revisione delle caldaie a gas.



Quali sono i progetti di Aira sul mercato italiano e le strategie per conquistare quote di mercato?



Aira ha fatto il suo ingresso in Italia a novembre 2023 e a gennaio 2024 ha annunciato il completamento di un round di finanziamento di serie B da 195 milioni di euro. Nei prossimi 10 anni, Aira stima 4000 nuove assunzioni in Italia e una penetrazione importante sul mercato, con l'obiettivo di fornire soluzioni tecnologiche sostenibili in un milione di case italiane e cinque milioni di abitazioni in tutta Europa. Stiamo lavorando per istituire le Aira Academies in tutta Italia e in Europa, corsi volti a formare fino a 10.

000 Clean Energy Expert Aira nel prossimo decennio. Attualmente siamo presenti in Germania, Inghilterra e Italia, e puntiamo a raggiungere quota 20 mercati europei entro il 2030.



Come si differenzia la pompa di calore Aira dai competitor e quali servizi offrite ai clienti?



La pompa di calore Aira combina funzionalità e bellezza, grazie alla filosofia di design scandinavo. Offriamo un piano di pagamento mensile accessibile a tutti, con zero costi iniziali e una "Garanzia di Comfort" imbattibile: per 15 anni garantiamo un corretto funzionamento del sistema e una temperatura piacevole di minimo 20° anche nei giorni più freddi dell'anno. In caso di guasto, interveniamo entro 24 ore. Inoltre, forniamo un'assistenza a 360 gradi per la gestione dell'Ecobonus, semplificando le pratiche per i clienti.



Quali caratteristiche scandinave portate in Italia con Aira?



Il nostro heritage scandinavo si traduce in uno stile di vita sostenibile e un design assolutamente gradevole.