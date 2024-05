29/05/2024 marketing

Trade marketing e scenario macroeconomico: una nuova era per il commercio globale

La frammentazione economica globale impatta su crescita, efficienza e sviluppo

La grande complessità dell'epoca attuale sta riconfigurando il processo di globalizzazione, spingendo verso una progressiva frammentazione economica e commerciale che si traduce in significativi costi per efficienza, sviluppo e crescita. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), questa discontinuità potrebbe ridurre la crescita globale del PIL a lungo termine tra il 5% e il 7%, equivalendo a una perdita di circa 7.400 miliardi di dollari.



Il quadro macroeconomico delineato da Confindustria



Il "Rapporto di previsione" di Confindustria per l'autunno 2023 conferma un contesto economico europeo incerto, segnato dall'inflazione elevata e dalle prospettive di crescita al ribasso, aggravate dalle tensioni geopolitiche. L'Italia risente di questo scenario, registrando un forte rallentamento del PIL rispetto al 2022, quando aveva segnato un +3,7%. Secondo Confindustria, "l'attività manifatturiera mondiale ha subito una sostanziale battuta d'arresto, dopo il forte rimbalzo successivo allo shock da Covid.



Hanno pesato vari fattori: lo spostamento dei consumi dai beni ai servizi, come quelli turistici, l'indebolimento dell'industria europea, che gravita intorno a quella tedesca, e le condizioni più difficili per la domanda, soprattutto di investimenti, a causa della stretta sul credito e del graduale esaurirsi delle politiche emergenziali."



Questo contesto ha portato a un calo del commercio mondiale di beni, frenato dall'incertezza geoeconomica, dal rafforzamento del dollaro e dall'aumento delle barriere commerciali, passate da meno di 1.000 nel 2019 a oltre 3.000 nel 2022.



L'evoluzione delle catene del valore



Nel contesto del commercio globale emergono cambiamenti significativi sia nella struttura dei mercati che nel comportamento delle imprese coinvolte nelle fasi di produzione e distribuzione. Tali cambiamenti si riflettono nella configurazione delle "catene del valore" aziendali. La frammentazione economica globale ha portato le aziende a riconsiderare le loro strategie di approvvigionamento e distribuzione, cercando di bilanciare l'efficienza con la resilienza.

Molte aziende stanno adottando strategie di diversificazione geografica, riducendo la dipendenza da un unico mercato o fornitore, e puntando su partnership più strette con fornitori locali. Ciò potrebbe portare a una regionalizzazione delle catene di approvvigionamento, con un maggiore focus sulle economie vicine per mitigare i rischi geopolitici e logistici.



Le prospettive per il futuro



La capacità delle aziende di adattarsi a questa nuova realtà sarà determinante per il loro successo a lungo termine. I cambiamenti nelle condizioni del mercato globale richiederanno una maggiore attenzione alla pianificazione strategica, con un occhio di riguardo alla gestione del rischio e alla resilienza operativa. La frammentazione del commercio globale rappresenta una sfida significativa per l'economia mondiale, ma allo stesso tempo offre l'opportunità per le aziende di ripensare le proprie strategie di trade marketing. La capacità di adattarsi a queste nuove dinamiche sarà fondamentale per navigare con successo il complesso scenario economico attuale.