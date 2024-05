29/05/2024 marketing

I consumi degli italiani 2023 (e 24)

Centonze e Galbiati (NIQ): nn viaggio nei consumatori del nostro tempo a Linkontro

Il cambiamento delle priorità plasma i consumi degli italiani



Durante l'evento "Linkontro" di NIQ, Christian Centonze e Mara Galbiati hanno analizzato gli impatti del contesto socio-economico sui consumi delle famiglie italiane. Le priorità legate alla percezione individuale e collettiva stanno plasmando le scelte di acquisto. Le famiglie di domani: meno numerose ma più ricche



Secondo i dati, tra 10 anni le famiglie con figli caleranno dell'11%, con il 75% sotto la media reddituale. Le famiglie senza figli in età centrale (7,5 milioni) avranno redditi superiori alla media nel 54% dei casi. Le famiglie mature senza figli (12,2 milioni) cresceranno del 17%, con il 60% oltre la media reddituale.



Polarizzazione dei consumi: risparmio vs. qualità



Questa situazione si riflette in scelte di consumo opposte: alcuni puntano al risparmio scegliendo il discount (+1,9 p.p. nel 2024 vs 2021) e un carrello più economico (-1 miliardo di euro vs 2022), altri selezionano prodotti di qualità e salutari (+20% vs 2019) a budget maggiore.







Quattro approcci al futuro dividono gli italiani



NIQ e GfK hanno individuato quattro diversi approcci al futuro: "il futuro è ora", "è un'opportunità da gestire", "non esiste" e "spaventa". Ogni approccio presenta caratteristiche specifiche rispetto ai consumi. Le famiglie con figli percepiscono negativamente il futuro per ragioni economiche, mentre quelle giovani e mature hanno un approccio più positivo. Questo si riflette negli acquisti: le prime rinunciano a frutta e verdura, le seconde puntano su cibo di qualità.



Leve sociali e comunicazione per rispondere ai bisogni



Le modalità di ingaggio cambiano a seconda del rapporto con il futuro. Per i concentrati sul presente valgono stimoli di crescita personale, per chi vede opportunità nel futuro contano la crescita collettiva e l'innovazione di valore. La comunicazione si adatta ai canali preferiti da ogni target.



Coinvolgere le famiglie del futuro: un'opportunità per il largo consumo



Il target elettivo per l'innovazione di valore sono le famiglie in età centrale e senza figli, con più potere d'acquisto, attenzione al benessere e apertura multicanale.

Conoscere la clientela attuale e prospettica offre enormi opportunità di ottimizzazione dell'assortimento.