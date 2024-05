29/05/2024 idee

Andrea Pontremoli (Dallara): l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di pensare delle persone

Abbiamo incontrato Andrea Pontremoli a Linkontro, l'evento di NIQ rivolto al mondo del retail. E' stata l'occasione per comprendere un po' in che direzione sta andando l'innovazione, visto che Dallara è uno dei fiori all'occhiello in campo automotive, ma non solo.



Quali sono gli aspetti più interessanti per le aziende riguardo all'intelligenza artificiale in questo momento?



Sicuramente l'intelligenza artificiale sta cambiando non solo il modo di lavorare, ma anche il modo di pensare. Noi in particolare, facendo macchine da corsa, stiamo lavorando con sistemi che sottendono a leggi completamente diverse: fisiche, di fluidodinamica e chimiche. L'intelligenza artificiale ci sta aiutando con il deep learning a capire correlazioni tra eventi, fatti e dati che non riusciamo a cogliere con le leggi deterministiche che usiamo.

Un altro modello è utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per disegnare nuovi tipi di sospensioni o forme, proponendo materiali che magari non abbiamo mai pensato, come il lino al posto della fibra di carbonio. Poter progettare con questi materiali, che hanno caratteristiche variabili, cambia moltissimo il nostro modo di fare progettazione.







Quindi l'intelligenza artificiale e il quantum computing insieme rappresentano una svolta epocale?



Sì, queste due tecnologie disruptive insieme - capacità elaborative enormi e di correlare dati in modo incredibile - non si sono mai viste nell'umanità nello stesso momento, le abbiamo sempre avute a distanza di decenni.

Per noi in Dallara è fondamentale la progettazione per altri e la gestione dei talenti. In un momento di cambiamento come questo, dobbiamo costruire noi stessi i modelli e i curriculum di cui avremo bisogno in futuro. Abbiamo disegnato 9 nuovi master di ingegneria con le aziende per studiare i nuovi modelli. Questo ci rende estremamente attrattivi per studenti da tutto il mondo.



Anche per il largo consumo questi sviluppi saranno rilevanti?



Sì, penso che i modelli di innovazione di IA e quantum computing cambieranno un'altra volta il nostro modo di fare consumo.

Spero che il mio intervento possa ispirare qualcuno a fare qualcosa di nuovo e diverso in questo senso.