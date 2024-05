29/05/2024 idee

Intelligenza artificiale: distinguere il clamore dalle opportunità di investimento

Casey (Capital Group): l'AI generativa rivoluziona il mercato: ecco le opportunità di investimento

Il ciclo dell'intelligenza artificiale ha preso il sopravvento. I media riportano ogni giorno notizie sulla promessa dell'intelligenza artificiale generativa di accelerare le scoperte mediche e scientifiche, far compiere passi in avanti in termini di produttività ed eliminare i posti di lavoro su scala di massa. Aziende e privati si sono affrettati ad adottare strumenti di intelligenza artificiale. OpenAI, sviluppatore del chatbot ChatGPT, ha riferito che gli utenti settimanali all'inizio del 2024 erano pari a 100 milioni, tra cui due milioni di sviluppatori e il 92% delle aziende Fortune 500. L'entusiasmo degli investitori ha fatto impennare i prezzi delle azioni delle aziende che hanno maggiormente contribuito alla realizzazione dell'intelligenza artificiale generativa, tra cui NVIDIA, Meta Platforms e Microsoft, un investitore di OpenAI. Dal 2023 al febbraio 2024, i tre colossi tecnologici hanno registrato un'impennata rispettivamente del 519%, 304% e 77%. Gli investitori dovrebbero chiedersi se l'intelligenza artificiale generativa (ovvero, piattaforme e strumenti in grado di generare nuovi contenuti, tra cui testo, immagini, video e audio) ha lanciato un megatrend duraturo o se il suo potenziale non sia stato notevolmente gonfiato.



Riteniamo che l'intelligenza artificiale generativa rappresenti un cambiamento trasformazionale che porterà a opportunità di investimento senza precedenti. Oggi la sfida per gli investitori consiste nel riuscire a distinguere l'hype da ciò che conta: la velocità di adozione, i miglioramenti dei modelli e il calo dei prezzi. Riteniamo che il mercato disponibile per l'intelligenza artificiale sia il più difficile da stimare in termini di ampiezza. Dopotutto, qual è il "valore" attribuito a un'intelligenza "superiore" o alla possibilità di accedere a maggiori conoscenze su qualsiasi argomento? In breve, l'intelligenza artificiale ha un potenziale aperto per generare un mercato con multipli molto più ampi rispetto a quelli dei precedenti progressi tecnologici. Quando 15 anni fa si diffuse lo smartphone, che combinava la tecnologia di Internet a quella dei telefoni cellulari, pochi avrebbero potuto prevedere che avrebbe portato a nuovi modelli di business basati su app come Uber e DoorDash. I progressi dell'intelligenza artificiale rappresentano un potenziale simile.

Inoltre, GenAI è in grado di analizzare grandi quantità di informazioni e di utilizzare il riconoscimento dei modelli per autoapprendere nuovi compiti. In questo modo è possibile risolvere problemi complessi, scoprire nuove informazioni e potenzialmente creare nuovi modelli di business.



Quattro modi in cui gli early adopter utilizzano l'intelligenza artificiale



Le aziende stanno già cercando di sfruttare i vantaggi in termini di efficienza e produttività che l'intelligenza artificiale può offrire. Ecco alcuni modi in cui le aziende stanno integrando l'intelligenza artificiale nelle proprie attività. - Scoperta scientifica e medica



L'intelligenza artificiale probabilmente accelererà le scoperte in varie discipline. L'intelligenza artificiale può potenzialmente elaborare la totalità di tutte le conoscenze matematiche, fisiche o mediche in un tempo molto breve. Ad esempio, l'azienda biofarmaceutica Regeneron sta sfruttando gli strumenti di GenAI per setacciare l'enorme database presso il suo centro di genetica al fine di identificare i bersagli colpiti dalle diverse patologie, comprendere la progressione, sviluppare terapie farmacologiche e monitorare la risposta dei singoli individui al trattamento.

- Sviluppo di prodotti



Il gigante dei prodotti di consumo Procter & Gamble ha iniziato a utilizzare GenAI per ottimizzare la scoperta molecolare, consentendo di sviluppare, ad esempio, 100 fragranze alla volta anziché una. Di conseguenza, è in grado di rispondere alle nuove tendenze di prodotto in pochi mesi anziché in anni. - Automazione industriale e robotica



Amazon, che da tempo utilizza robot industriali nei suoi centri di approvvigionamento, sta applicando l'intelligenza artificiale per migliorare efficienza e funzionalità. Inoltre, l'azienda di robotica Figure ha sfruttato ChatGPT per creare un robot "umanoide" con input audio e video in grado di conversare e lavorare al fianco degli esseri umani. Schneider Electric sta sviluppando uno strumento di intelligenza artificiale generativa per interfacciarsi con i clienti e discutere delle proprie emissioni di carbonio. - Servizi IT



Le aziende hanno già spostato molte delle loro esigenze IT verso il cloud ed esternalizzato una maggiore quantità di assistenza tecnologica.

Questa tendenza è stata amplificata dalla proliferazione di GenAI, che ha dato vita a una serie di piccole aziende che offrono alle grandi imprese servizi di consulenza e IT in grado di valutare e attribuire un punteggio alla qualità dei contenuti creati attraverso il processo di intelligenza artificiale, che può generare informazioni false o fuorvianti, note come "allucinazioni". Altre aziende hanno utilizzato GenAI per supportare i call center, migliorare i modelli finanziari, creare contenuti di marketing e pubblicitari, analizzare i contratti legali e sviluppare materiali di formazione per i dipendenti.



Opportunità di investimento nell'intelligenza artificiale



Sebbene l'adozione di GenAI sia stata più decisa nei settori della tecnologia e dei media, il suo utilizzo si è diffuso a livello di settori e organizzazioni. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, le aziende di tutto il mondo hanno investito circa 19,4 miliardi di dollari nel 2023 per integrare l'intelligenza artificiale nei propri processi.

Sebbene molte siano in fase di sperimentazione, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per generare enormi incrementi di produttività, ridurre i costi per le aziende e generare informazioni che offrono un vantaggio competitivo per gli early adopter. Un'adozione più ampia può alimentare miglioramenti continui che si basano l'uno sull'altro, mettendo in moto un circolo virtuoso di innovazione e adozione. Con l'adozione di GenAI da parte di un maggior numero di aziende è probabile che emergano nuovi e più sofisticati utilizzi. Piuttosto che concentrarsi su titoli che puntano l'attenzione sulla massiccia perdita di posti di lavoro o sulle preoccupazioni per l'avvento di robot senzienti, gli investitori dovrebbero concentrarsi sulla diminuzione dei costi di adozione dell'intelligenza artificiale, sui progressi nei modelli e sull'identificazione degli early adopter che potrebbero utilizzare la tecnologia per ottenere un vantaggio competitivo. In qualità di investitori attivi, stiamo dedicando il nostro tempo a scoprire opportunità di investimento che potrebbero corrispondere al vasto potenziale dell'intelligenza artificiale generativa.





Mark Casey, Gestore di portafoglio azionario di Capital Group