29/05/2024 fare

Il cambiamento in azienda passa anche dal lessico

L'analisi dello studio creativo di consulenza e innovazione Futureberry tra passato, presente e futuro

Le trasformazioni recenti nel mondo del lavoro rendono le HR sempre più cruciali per il successo aziendale. Fenomeni come il remote working, le Grandi Dimissioni e il Quiet Quitting hanno portato le aziende a un punto di svolta, evidenziando l'importanza centrale della funzione HR. Gli esperti di Futureberry, uno studio di consulenza e innovazione, hanno analizzato queste trasformazioni, evidenziando cinque parole chiave che rappresentano le sfide attuali in ambito aziendale. Le modifiche nel lessico aziendale e HR sono un segno tangibile del cambiamento in corso.



Da appartenenza a scelta



Negli ultimi decenni, le aziende hanno dato sempre maggiore priorità alla creazione di un sistema di valori che leghi i collaboratori, creando affiliazione e senso di comunità. Tuttavia, con un turnover in aumento, è fondamentale che i processi HR siano più veloci e incisivi. L'ascolto, la mediazione e la valorizzazione dei bisogni dei dipendenti sono essenziali per fare in modo che la permanenza in azienda sia una scelta rinnovata ogni giorno.



Più i processi di ingresso e uscita sono semplici, più il percorso lavorativo sarà caratterizzato da convinzione e partecipazione. La coerenza tra valori, attitudini e cultura aziendale con quelli dei collaboratori è cruciale, e l'azienda deve essere in grado di comunicare la propria identità con trasparenza.



Da burnout a gestione delle emozioni



Per affrontare il problema del burnout, alcune aziende promuovono corsi di mindfulness o yoga, ma le aspettative sulla produttività rimangono spesso invariate, lasciando il peso della soluzione del problema sulle spalle dei dipendenti. Dare alle persone più controllo sul proprio lavoro e supporto nella gestione delle emozioni è fondamentale. Attraverso l'ascolto e l'analisi delle reazioni emotive, è possibile creare un ambiente sicuro dove le persone possano esprimere anche paura, malcontento o frustrazione. Un contesto psicologicamente sano è essenziale per il funzionamento efficace dell'azienda.



Da gap generazionale a unicità



Le classificazioni generazionali appiattiscono le esperienze individuali e non aiutano a creare un clima di collaborazione.

Promuovere l'unicità dei dipendenti dovrebbe essere una priorità per le HR, riconoscendo così l'individualità e il contributo di ciascuno. Solo in questo modo è possibile raggiungere gli obiettivi aziendali comuni e quelli individuali.



Da gerarchia a cultura



In un'organizzazione gerarchica, ritagliare uno spazio sano per le HR è complicato, poiché significa stimolare il vertice e ascoltare attivamente i dipendenti. L'autenticità, intesa come capacità di trasmettere valori e visione, sarà sempre più centrale nell'azienda del futuro. La cultura aziendale diventa così la naturale evoluzione dell'organigramma, promuovendo la collaborazione e il raggiungimento di obiettivi comuni in un cammino condiviso.



Da talento a vivaio



In passato, individuare persone già formate per ruoli specifici funzionava perché l'obiettivo era conquistare una posizione stabile. Oggi, le nuove generazioni preferiscono posizioni ibride e vedono nel lavoro una possibilità di crescita personale. Le aziende devono quindi strutturarsi come "vivai di crescita", incentivando i dipendenti, offrendo percorsi di formazione e mostrando una traiettoria di sviluppo chiara.

Futureberry evidenzia come queste trasformazioni nel lessico e nelle pratiche HR siano un segno del cambiamento in atto. Le aziende che sapranno adattarsi a queste nuove dinamiche avranno un vantaggio competitivo significativo, creando ambienti di lavoro più sani, inclusivi e produttivi.