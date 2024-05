29/05/2024 fare

I risultati della terza edizione dell'Osservatorio sulla Clean Technology nelle imprese italiane

Innovatec Group e Circularity: 7 imprese su 10 hanno fatto investimenti sulla sostenibilità

Innovatec Group e Circularity hanno recentemente presentato i risultati della terza edizione dell'Osservatorio sulla Clean Technology nelle imprese italiane. Questa ricerca, realizzata da Eumetra, ha coinvolto 450 aziende italiane, tra piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese, con l'obiettivo di monitorare lo stato della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico e dell'economia circolare.



Investimenti Green in crescita



Elio Catania, Presidente di Innovatec, ha sottolineato che le imprese italiane stanno passando dalle intenzioni alle azioni concrete. Gli investimenti in sostenibilità ambientale sono in costante aumento: nel 2022, il 45% delle aziende aveva intrapreso iniziative per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica. Questo dato è salito al 69% nel 2024, raggiungendo il 79% nelle grandi imprese.



Priorità e Sfide nella Transizione Ecologica



La riduzione dei rifiuti è considerata la priorità principale per il 54% delle imprese, seguita dalla tutela ambientale (46%) e dall'efficienza energetica (44%). Tuttavia, l'80% delle imprese italiane non ha ancora un piano industriale legato alla sostenibilità, una lacuna evidente anche nelle grandi aziende (61%).



Ciononostante, il 18% delle imprese ha già istituito team dedicati alla sostenibilità, una percentuale che è raddoppiata rispetto all'anno precedente. Barriere agli Investimenti Green



Le principali barriere alla transizione sostenibile sono i costi elevati (84%) e la mancanza di competenze (72%). Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta una potenziale soluzione, ma l'accesso ai fondi è complesso: solo il 5% delle imprese ha ottenuto i finanziamenti, mentre il 34% ritiene che, nonostante le opportunità, sarà difficile realizzare gli investimenti. Efficienza Energetica ed Economia Circolare



L'efficienza energetica e la decarbonizzazione rimangono gli investimenti green principali (62%), anche se in calo rispetto all'anno precedente. L'economia circolare, invece, sta guadagnando centralità, con investimenti triplicati dal 2022 (dal 9% al 26%). Nel 2024, un'azienda su quattro ha investito in economia circolare, principalmente in approvvigionamento di materiali riciclati (75%) e riciclo di scarti di produzione (77%). Vantaggi dei Green Investments



Le imprese italiane vedono nella sostenibilità non solo un obbligo morale ma anche un'opportunità di business.

Ridurre l'impatto ambientale (81%) e migliorare la reputazione (74%) sono considerati i principali vantaggi. Inoltre, il 73% delle imprese si aspetta un ritorno economico dagli investimenti in sostenibilità, con il 50% che ha già riscontrato miglioramenti in termini di efficienza e riduzione dei costi. Innovatec: Soluzioni Integrate per l'Efficienza Energetica e l'Economia Circolare



Innovatec, quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, offre soluzioni integrate per l'efficienza energetica e l'economia circolare. Il gruppo ha consolidato la sua posizione attraverso acquisizioni strategiche, come quella di Cobat, e la creazione di Haiki+, una subholding con quattro divisioni specializzate nei servizi ambientali integrati. Innovatec ha inoltre sviluppato una pipeline di impianti fotovoltaici per rafforzare il suo contributo alla sostenibilità ambientale. La recente startup Polyvolt mira a migliorare il recupero e il riutilizzo di pannelli fotovoltaici e apparecchiature elettriche a fine vita, promuovendo ulteriormente l'economia circolare. Circularity: Piattaforma Innovativa per la Produzione Circolare



Circularity, partecipata al 37% da Innovatec, supporta le imprese nell'integrazione della sostenibilità attraverso consulenza strategica e una piattaforma tecnologica unica in Italia.

La Circularity Platform collega oltre 21mila aziende e gestisce quasi un milione di flussi di materiali, favorendo il recupero e la valorizzazione degli scarti lungo tutta la filiera produttiva. Conclusioni



I risultati dell'Osservatorio Clean Technology indicano un chiaro progresso verso la sostenibilità tra le imprese italiane, nonostante le sfide legate ai costi e alle competenze. Innovatec e Circularity stanno giocando un ruolo cruciale nel supportare questo percorso, fornendo soluzioni integrate e innovative che trasformano la sostenibilità in un vantaggio competitivo.