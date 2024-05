22/05/2024 sport

Quanto vale lo scudetto della Serie A TIM?

Abbiamo provato a fare i conti in tasca all'Internazionale che ha vinto la stagione 203/24 e conquistato la seconda stella

"In base al modello di distribuzione attualmente in vigore, ci aspettiamo un importo minimo garantito nell'ordine di 78 milioni di euro (in un peggior scenario con l'ultima posizione nella classifica della Serie A 23/24), che aumenta fino a circa 100 milioni di euro in caso di vittoria nella Serie A 23/24". E' quanto viene evidenziato dal club nella relazione semestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono tutti i ricavi da sponsor e diritti televisivi



Il 20esimo scudetto conquistato dall'Inter rappresenta molto più di un semplice trionfo sportivo. Dietro questa straordinaria impresa si celano importanti introiti economici che vanno a confluire nelle casse del club nerazzurro.



Un altro dato interessante che emerge è "oltre 30 milioni come premi 'sul campo'"



Nello specifico, l'Inter incasserà 23,4 milioni di euro dalla Lega di Serie A come quota di diritti tv garantita al vincitore dello scudetto.



A questi si aggiungono altri 18,62 milioni per la qualificazione alla Champions League 2024-2025, edizione che porterà con sé diverse novità in termini di format e di entrate economiche.



Sponsorizzazioni in crescita



Ma non solo. Nella relazione, l'Inter ha anche evidenziato un aumento degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni in essere. Per l'anno fiscale in corso, che termina al 30 giugno 2024, tali entrate ammontano a circa 71 milioni di euro, ossia 18 milioni di euro in più rispetto al dato consuntivato al 30 giugno 2023. Tra i principali contratti spiccano il rinnovo con Nike come sponsor tecnico a partire da luglio 2023 per il periodo 2024-2031, con una tariffa maggiorata del 70% (circa 30 milioni di euro a stagione), il contratto con Paramount+ come sponsor di maglia ufficiale per la stagione sportiva 23/24 (circa 15 milioni di euro più bonus) e il contratto con U-Power come partner ufficiale di maglia (posteriore) fino al giugno 2027 (circa 18 milioni di euro a stagione).