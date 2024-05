15/05/2024 sport

Scuderia Ferrari e HP: un'alleanza che va oltre la Formula 1

Per la prima volta Ferrari affianca il proprio nome a un brand, ma cambiano anche partner storici della squadra di Maranello

Hewlett-Packard (HP), il celebre marchio di hardware per computer con sede in California, è pronto a siglare un accordo di sponsorizzazione con la Scuderia Ferrari, fornendo un importante sostegno finanziario in vista della stagione 2025. Questa partnership segna il ritorno di Ferrari ad avere uno sponsor principale dopo due stagioni senza un partner ufficiale.



Hewlett-Packard entra in pista con Ferrari



La scuderia italiana, Scuderia Ferrari, è pronta ad annunciare un accordo di sponsorizzazione con Hewlett-Packard (HP), un marchio leader nel settore dell'hardware per computer. Questa partnership fornirà un significativo impulso finanziario alla squadra in vista della stagione 2025, caratterizzata da costi elevati. La mossa arriva in un momento cruciale per Ferrari, che si prepara ad accogliere il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nella prossima stagione. La sponsorizzazione di HP aiuterà Ferrari ad affrontare i costi associati all'ingaggio di Hamilton, che non rientra nel "costo massimo" imposto dalla Formula 1.



Questo significa che le squadre possono spendere senza limiti per acquisire i migliori talenti. Secondo fonti interne, il valore annuale dell'accordo è paragonabile a quello dello sponsor principale della Red Bull Racing, la società tecnologica Oracle, attualmente il più ricco nel panorama della Formula 1.



Un ritorno in grande stile per HP



HP non è nuova nel mondo della Formula 1. Infatti, ha già sponsorizzato la Williams Racing dal 2000 al 2005 e ha avuto un accordo con il team di proprietà della Sauber quasi un decennio fa. La partnership con Ferrari segna il ritorno di HP come sponsor principale di una scuderia di Formula 1, dopo essere stata lo sponsor principale della McLaren nel 2007. Ferrari non ha avuto uno sponsor principale ufficiale nelle ultime due stagioni, ma ora sta tornando sul mercato per competere con la dominante Red Bull Racing, sia in pista che fuori. La partnership con HP è un segnale forte della volontà di HP di acquisire diritti di sponsorizzazione sportiva premium, dopo essere diventata la prima sponsor di manica del Real Madrid a febbraio. Tecnologia e innovazione in primo piano



L'accordo tra Ferrari e HP seguirà un modello simile a quello del Real Madrid, con l'integrazione della tecnologia HP nelle operazioni della scuderia.

Questo è un aspetto chiave, considerando la reputazione della Formula 1 come vetrina per i marchi tecnologici. HP, nata dalla scissione della Hewlett-Packard Company nel 2015, produce personal computer e stampanti, mentre la divisione enterprise è diventata Hewlett Packard Enterprise (HPE), specializzata in server, storage, networking e software di containerizzazione.



Una storia di sponsorizzazioni di successo



La storia di sponsorizzazioni di Ferrari include una lunga partnership con Philip Morris International e il suo marchio di sigarette Marlboro. Dal 1997 al 2011, il nome della squadra includeva Marlboro, ma la sponsorizzazione continuò sotto il nome di Mission Winnow, un'iniziativa per promuovere prodotti non correlati al tabacco. Tuttavia, questa campagna non fu priva di polemiche, con indagini in alcuni mercati, tra cui l'Australia, sulla legalità della campagna, che portò alla rimozione del marchio Mission Winnow dal Gran Premio d'Australia 2019.



Un nuovo corso commerciale per Ferrari



La decisione di firmare un accordo di sponsorizzazione principale con HP arriva dopo che Ferrari ha rinnovato il suo team commerciale.

Nel gennaio 2023, Lorenzo Giorgetti, ex dirigente dell'AC Milan, è stato nominato Chief Racing Revenue Officer. A luglio, un altro ex dirigente del Milan, George Prior, si è unito a Ferrari come Head of Partnership Asset Management. La strategia commerciale di Ferrari si è concentrata recentemente sulla creazione di un livello di partner premium, che ora include marchi come Shell, VGW Play, Santander e Puma. Questo gruppo di partner premium sarà affiancato da HP, che diventerà lo sponsor principale quando l'accordo sarà formalizzato.