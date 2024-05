15/05/2024 economia

I Paesi core guidano la ripresa dell'economia nell'eurozona

Jung (Mirabaud AM): sono ripresi gli investimenti in quei Paesi in cui la crescita è robusta

Con l'uscita da una moderata recessione, l'economia dell'Eurozona sta migliorando. Dopo la contrazione della seconda metà dello scorso anno, ora l'area Euro sta registrando performance positive, supportate dai dati solidi di Germania e Francia, e con Spagna e Italia che continuano a mostrare risultati consistenti. Nei Paesi core l'economia è robusta, con una ripresa degli investimenti e un'accelerazione della crescita dei consumi. In Germania, dopo due anni di stagnazione, l'inizio dell'anno appare solido e il sentiment delle imprese indica un ulteriore miglioramento (secondo il sondaggio IFO sulla fiducia delle imprese). Tuttavia, siamo cauti rispetto a un eccessivo ottimismo, dato che gli ultimi sondaggi sulle imprese suggeriscono un rallentamento dell'attività. Per quanto riguarda la politica monetaria, le ultime comunicazioni dei funzionari della Bce sono chiare: è in arrivo un taglio dei tassi a giugno. Gli ultimi dati sull'inflazione suggeriscono che le pressioni sui prezzi continuano a moderarsi, con un aumento dei prezzi core in diminuzione.



In modo analogo, è incoraggiante vedere che l'inflazione nei servizi di base, tradizionalmente più sensibile, si è attestata al 3,7% su base annua, dopo una serie di letture precedenti del 4%. Questo è certamente ciò che i policymakers della Bce vogliono vedere e probabilmente li renderà (ancora più) fiduciosi nel cominciare il ciclo di riduzione dei tassi a giugno.



Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud Asset Management