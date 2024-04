24/04/2024 marketing

Bene l'eCommerce in Italia, ma il futuro appartiene all'intelligenza artificiale

Davide Casaleggio: l'AI rappresenta il futuro, ma per molti è già il presente del commercio elettronico

L'indagine "Ecommerce Italia 2024 - AI-Commerce: le frontiere dell'Ecommerce con l'Intelligenza Artificiale" si propone di esplorare le innovazioni e i trend attuali e futuri del settore, presentando casi di studio interessanti e le evoluzioni del mercato, coinvolgendo alcune delle principali aziende italiane dell'eCommerce. La presentazione della ricerca è stata affidata a Davide Casaleggio, ceo di Casaleggio Associati, che ha analizzato i dati delle vendite online del 2023. Un aumento del 27,14% di fatturato, che equivale a 80,5 miliardi di euro. Secondo Casaleggio, questo incremento non è stato influenzato dall'inflazione, ma dalla crescita del mercato stesso. Rispetto all'anno precedente, l'aumento dei prezzi medi sull'eCommerce nel 2023 è stato del 6,16%, con una crescita dei volumi del 20,98%.



La Lombardia al comando



L'analisi dei settori evidenzia una crescita differenziata. I marketplace sono cresciuti del 55%, seguiti da Viaggi e Turismo (+42%) e Animali (+37%).



Tuttavia, alcuni settori registrano una decrescita significativa, come l'Elettronica (-3,5%) e i Gioielli e Orologi, che hanno perso 4% come pezzi venduti, ma hanno incrementato il fatturato (+2%) grazie agli aumenti dei prezzi.



La distribuzione regionale



La domanda è concentrata per il 66% nelle regioni settentrionali, con la Lombardia al primo posto, seguita dal Centro e poi dal Sud e dalle Isole. La distribuzione dell'offerta vede la Lombardia in testa con il 22%, seguita dalla Campania. Secondo Layla Pavone, responsabile Coordinamento Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, la Lombardia è leader nell'eCommerce grazie alla concentrazione di aziende e a un vasto target di potenziali acquirenti, come gli studenti universitari. Sfide e soluzioni



Il settore dell'eCommerce affronta diverse criticità, come i resi, problemi logistici e la sostenibilità. L'adozione dell'Intelligenza Artificiale emerge come una possibile soluzione, con Davide Casaleggio che prevede il 2024 come l'anno del AI-commerce.

La ricerca indica che già due terzi degli esercenti prevedono un impatto significativo dell'AI entro fine 2024. Le innovazioni portate dall'Intelligenza Artificiale impattano sull'efficienza aziendale, con investimenti principalmente nella creazione di contenuti e immagini (24%), analisi dati (16%) e automazione delle attività pubblicitarie (14%). Inoltre, le aziende continuano a investire in SEM (38%), SEO (18%) ed Email Marketing (12%). L'attenzione verso i social cresce, sebbene in modo più discreto. Come afferma Davide Casaleggio, "L'intelligenza artificiale rappresenta il futuro dell'eCommerce e cambierà radicalmente il nostro modo di intendere il business online".