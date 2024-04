24/04/2024 leisure

Quanta tecnologia a Milano per il Salone del Mobile

Il design oggi è una questione sempre più legata agli strumenti e al digitale

Il Salone del Design di Milano e il Fuorisalone sono due eventi in cui la tecnologia è protagonista assoluta.

Al Salone del Design, i visitatori possono ammirare le ultime innovazioni tecnologiche nel campo del design, con prodotti che combinano funzionalità avanzate e design elegante. Le aziende presentano le loro ultime creazioni, che spaziano da elettrodomestici intelligenti a mobili interattivi, tutti caratterizzati da un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'efficienza energetica.

Il Fuorisalone, invece, è un evento diffuso in tutta la città di Milano, dove i designer e le aziende presentano le loro installazioni e progetti speciali. Qui, la tecnologia è utilizzata in modo creativo per creare esperienze immersive e interattive, che permettono ai visitatori di entrare in contatto con il design in modo nuovo e stimolante.

Due anime, ma stessa pelle.

Tra le tecnologie più utilizzate al Salone del Design e al Fuorisalone, spiccano la realtà virtuale e la realtà aumentata, che permettono di visualizzare i prodotti in modo realistico e di interagire con essi in modo intuitivo. La stampa 3D è anche una tecnologia molto presente, che permette di creare oggetti di forme e dimensioni impensabili solo qualche anno fa.

La domotica è un'altra area in cui la tecnologia è molto presente. Gli elettrodomestici intelligenti e i sistemi di automazione della casa permettono di controllare e gestire la propria abitazione in modo semplice e intuitivo, con un risparmio energetico notevole.

Inoltre, la tecnologia è utilizzata anche per creare nuovi materiali e soluzioni di design sostenibili. Dall'utilizzo di materiali riciclati alla produzione di materiali biodegradabili, la tecnologia sta giocando un ruolo fondamentale nella creazione di un design più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Grazie alle ultime innovazioni tecnologiche, è possibile creare prodotti e soluzioni di design sempre più avanzate, sostenibili e interattive, che offrono nuove opportunità di espressione e di utilizzo, personalizzazione e praticità.

Strizzando gli occhi al lusso.