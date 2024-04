24/04/2024 fare

Innovazione nel Real Estate: le proiezioni per il futuro dell'economia

Amitrano (Dils): alcuni segmenti tradizionali dovranno essere ripensati per adattarsi alle nuove necessità

L'industria immobiliare, in un contesto di continua trasformazione, rimane uno dei pilastri essenziali dell'economia nazionale. Un aspetto cruciale per il progresso del Paese è l'innovazione nel settore immobiliare, che promette di generare impatti significativi sull'economia e sul benessere dei cittadini. Secondo il Report "INNOVARE VALE", presentato durante l'INNOVATION FORUM 2024 a Milano da Scenari Immobiliari, l'innovazione potrebbe portare a una crescita considerevole del valore della filiera immobiliare italiana, con una previsione di 610 miliardi di euro di ricchezza entro il 2030 (rispetto ai 510 miliardi del 2023), coinvolgendo circa il 9% della forza lavoro. Guardando al 2050, si stima che questo settore potrebbe contribuire fino al 31% del PIL nazionale, coinvolgendo 2,5 milioni di lavoratori. Innovazione e tecnologia costituiscono uno dei cinque fattori strutturali, assieme a popolazione e società, territorio e ambiente, politica e geopolitica, istruzione economia e lavoro che, collegati a innumerevoli elementi trainanti, o driver, dell'economia e del sistema di connessioni e relazioni, portano all'identificazione dei cosiddetti "megatrend", che disegneranno gli equilibri economici, i piani politici, le strutture sociali, le scelte ambientali e i valori del domani.



Efficienza, tecnologia, qualità e cultura saranno quindi i cardini del futuro, non solo a livello globale, ma anche del Paese Italia. Come emerge dal Report di Scenari Immobiliari e Dils, analizzando le possibilità di sviluppo sociale ed economico, immaginando una crescita del valore del Paese anno su anno sfidante ma cauta e un andamento in contrazione della popolazione (54,3 milioni di abitanti al 2050), è possibile ipotizzare un prodotto interno lordo al 2050 di circa 2.500 miliardi di euro, con distribuzione pro-capite di circa 46 mila euro. In questo contesto, ogni euro di valore aggiuntivo generato dalle industrie del futuro dipenderà da tre componenti fondamentali: per il 28 per cento da efficientamento produttivo di processo (tecnologia e specializzazione), per il 17 per cento da gestione del rischio (competenza manageriale, tecnica e finanziaria) e per il 55 per cento da nuovi mercati (megatrend). "I megatrend illustrati nel Rapporto - ha dichiarato in apertura dei lavori Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari - mostrano un mondo in profonda trasformazione, con una crescente competizione e alla ricerca di nuovi percorsi in ambito sociale ed economico.