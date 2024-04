24/04/2024 fare

Il 56% delle aziende italiane ha difficoltà nel trovare candidati qualificati

I dati emergono dalla Salary Survey 2024 di Robert Walters, con competenze richieste e quelle reali dei candidati

La ricerca condotta da Robert Walters, società leader nella consulenza e selezione di personale qualificato, ha evidenziato un problema significativo nel mercato del lavoro italiano: il 56% delle aziende ha difficoltà a trovare candidati con le competenze richieste. Questo divario tra domanda e offerta di competenze è particolarmente evidente in diverse professioni:



1. Professionisti ICT (Information and Communication Technology): Il 70% delle aziende riscontra difficoltà nel reperire candidati qualificati in questo settore in rapida crescita. 2. Ingegneri: Il 60% delle aziende ha segnalato una carenza di competenze ingegneristiche necessarie. 3. Addetti al Marketing Digitale: La richiesta di figure specializzate in questo campo è in costante aumento. Questi dati sono ulteriormente supportati da altre statistiche rilevanti:



Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è del 20,1%, superiore alla media europea. Il 40% dei lavoratori italiani non possiede le competenze digitali di base richieste.



Il costo del mismatch di competenze per l'economia italiana è stimato in 80 miliardi di euro all'anno. Le cause di questo mismatch includono la rapida evoluzione del mercato del lavoro, il sistema di istruzione e formazione non allineato alle esigenze del mercato e la scarsa flessibilità dei lavoratori nel riqualificarsi. L'impatto di questa situazione si riflette nelle difficoltà incontrate dalle aziende nel trovare personale qualificato, nell'aumento dei costi di selezione e formazione del personale e nel rallentamento dell'innovazione e della produttività. Inoltre, si registra un aumento del tasso di disoccupazione, soprattutto tra giovani e donne, con conseguente dispersione di talenti e mancata valorizzazione del capitale umano. Per affrontare questa sfida, Alberto Sala, Head of Technology Division di Robert Walters Italia, propone diverse soluzioni:



Formazione Mirata: Aggiornamento delle competenze dei lavoratori, investimento in percorsi di formazione professionalizzanti, promozione di una cultura dell'apprendimento continuo. Ricerca di Lavoro Specializzata: Utilizzo di canali di recruitment specifici, maggiore collaborazione tra aziende e agenzie per il lavoro, utilizzo di head hunter specializzati.

Politiche Attive per il Lavoro: Incentivi all'assunzione di lavoratori con competenze specifiche, sostegno all'imprenditorialità, riforma del sistema di istruzione e formazione. In conclusione, il mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro richiede un'azione coordinata e mirata da parte di aziende, istituzioni e individui per garantire una migliore corrispondenza tra le competenze richieste e quelle possedute.