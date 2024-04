24/04/2024 digital

Espansione nazionale e internazionale, puntando sull'innovazione: il futuro di SB Italia

Missaglia (SB Italia): investire sulle persone e su una piattaforma che permetta di digitalizzare i processi

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore e un team di 250 dipendenti, SB Italia ha consolidato la sua posizione nel mercato della digitalizzazione con un fatturato di oltre 42 milioni di euro. Il CEO, Massimo Missaglia, riflette sul percorso dell'azienda, partendo dai suoi umili inizi nel 2004. Sin dalle prime fasi, SB Italia ha posto l'accento sulla qualità e la massima specializzazione di ogni risorsa umana, trasferendo questa filosofia nelle soluzioni offerte per entrambi i settori pubblico e privato.



La Chiave del successo: trasversalità e innovazione



Nell'ultimo anno, SB Italia ha consolidato le sue partnership storiche e attratto nuovi clienti grazie a una crescita di oltre 160 nuovi ingressi. Questo successo è attribuito alla natura trasversale delle soluzioni offerte dall'azienda, che si distingue sul mercato per una digitalizzazione completa dei processi, dalla documentazione al workflow e all'archiviazione dei dati. L'introduzione di soluzioni innovative, come la firma elettronica con la piattaforma Agilesign, ha dimostrato di rispondere efficacemente alle esigenze delle aziende di semplificare e ottimizzare i loro processi.







Espansione internazionale e applicazione dell'AI



La strategia di SB Italia ha portato l'azienda da una realtà regionale a una nazionale, con progetti di espansione all'estero per il futuro. Tra gli obiettivi per il 2024 vi è l'acquisizione di target internazionali già presenti fisicamente sul territorio. Inoltre, SB Italia prevede di mantenere le performance finanziarie dell'anno precedente e aumentare il fatturato a 47 milioni. L'applicazione dell'IA nell'utilizzo delle informazioni è vista come un elemento chiave per affrontare le sfide future.



Investimento sulle persone e cultura aziendale



Vincenzo Meduri, Group CIO di Mondadori, evidenzia l'importanza dei dati e della sicurezza nella trasformazione digitale, sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione con SB Italia. L'azienda continua a investire nelle sue risorse umane, promuovendo una cultura collettiva che va oltre il lavoro. Natasha Perfetti, responsabile marketing di SB Italia, sottolinea l'importanza della formazione continua e del recruiting mirato per affrontare l'evoluzione del mercato, mantenendo al centro valori come l'equità e la diversità.