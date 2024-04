17/04/2024 marketing

L'Intelligenza Artificiale: il Futuro dell'Industria e del marketing passa da qui

All'AI Forum tenutosi a Milano si è discusso di investimenti e di nuove opportunità da cogliere

Entro il 2025, gli investimenti in intelligenza artificiale arriveranno ad un valore stimato di circa 200 miliardi di dollari. Questi investimenti, secondo gli esperti, avranno un impatto sul Pil che potrebbe essere anche superiore a quello delle innovazioni nel campo dell'elettricità e dei computer. L'AI Forum è un evento che si focalizza sui vari aspetti dell'intelligenza artificiale, dalle nuove tecnologie alle opportunità e agli aspetti etici. L'edizione del 2024 ha visto la partecipazione di esperti e professionisti che hanno discusso delle ultime tendenze e sfide nell'ambito dell'AI. In particolare, l'AI Forum ha messo in luce il ruolo dell'AI generativa e il suo impatto sull'economia e sulla vita quotidiana. La tecnologia AI generativa, come spiegato durante l'evento, sta diventando un punto di non ritorno per la società, con implicazioni significative per le imprese e il settore pubblico. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando l'industria e i mercati internazionali, entrando in modo pervasivo nella quotidianità. L'AI Forum, organizzato da AIxIA e TIG, ha messo in luce le ultime frontiere di questo fenomeno, coinvolgendo protagonisti istituzionali e regolatori come Brando Benifei, Mario Nobile e Guido Scorza.





Durante l'evento, Gianluigi Greco ha sottolineato le opportunità per le imprese italiane nell'accelerare il business grazie all'adozione dell'AI generativa. Si è discusso anche degli investimenti già programmati per le imprese, con stanziamenti significativi da parte del Governo e focus sulle startup.

Secondo Gianluigi Greco, l'AI generativa sta diventando un punto di non ritorno, aprendo a sistemi multimodali capaci di integrare diversi linguaggi. L'approvazione dell'AI Act a livello Ue mira a garantire l'equità e la sicurezza nell'uso dei sistemi AI.

Pietro Cerretani ha evidenziato il ruolo centrale dell'AI nel Web 3.0, con la virtual reality come tecnologia più diffusa. Le aziende utilizzano l'AI generativa principalmente per il servizio clienti, sottolineando l'importanza di integrare l'AI in ogni ambito di business. Il tema dell'etica è stato al centro dell'AI Forum, con una particolare attenzione alla responsabilità sociale e alle implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale. L'evento ha anche messo in luce il ruolo delle università e della ricerca nello sviluppo di tecnologie AI responsabili e sostenibili.

Infine, l'AI Forum ha evidenziato il potenziale dell'intelligenza artificiale in diversi settori applicativi, come l'industria cinematografica, la sostenibilità e l'etica. L'evento ha anche offerto l'opportunità di mettere a confronto le best practice delle aziende e di discutere delle sfide da affrontare per sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia digitale.