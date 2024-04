Rivoluzione delle Stablecoin: PayPal e i pagamenti transfrontalieri - Punto e a capo @gigibeltrame

17/04/2024 leisure

Rivoluzione delle Stablecoin: PayPal e i pagamenti transfrontalieri

PYUSD si sta facendo strada nel mercato delle criptovalute, un passo significativo verso l'adozione generalizzata nell'economia globale

Le stablecoin stanno guadagnando sempre più attenzione nel mondo delle criptovalute.

Questi asset digitali sono progettati per mantenere un valore stabile, spesso ancorato a valute fiat come il dollaro USA, offrendo così una maggiore stabilità rispetto alle altre criptovalute, come il bBitcoin.

PayPal ha lanciato la sua stablecoin, denominata PYUSD, nel 2023 e ora è integrata nel suo servizio di pagamenti transfrontalieri, Xoom.

Questo permette agli utenti di convertire PYUSD in USD e inviare denaro in quasi 160 paesi senza commissioni di transazione.

Quello delle commissioni è un mercato enorme a livello economico mondiale!

L'obiettivo di PayPal è promuovere l'adozione mainstream delle criptovalute, offrendo al contempo una soluzione più conveniente per i trasferimenti di denaro internazionali.

Anche Ripple ha annunciato il lancio della sua stablecoin, focalizzata sul settore B2B. In questo senso c'è chi prevede che il mercato delle stablecoin possa raggiungere i 2,8 trilioni di dollari entro il 2028.

Non possiamo dimenticare le sfide regolamentari, che coinvolgeranno anche le stablecoin delle banche centrali.

PayPal stessa ha ricevuto una citazione a comparire dalla SEC (Securities and Exchange Commission) riguardo al progetto PYUSD.

Non è solo concorrenza alle varie Western Union, Moneygram e Wise che continueranno a prosperare, ma è un elemento economico interessante che va analizzato, perché in questo momento PYUSD non è nella Top Ten delle stablecoin per capitalizzazione di mercato totale, quindi il ruolo è marginale, ma è un passo significativo verso l'adozione generalizzata delle stablecoin e quindi un cambiamento significativo, o se preferite, una turbolenza nell'economia mondiale.