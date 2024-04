17/04/2024 digital

HPE: alla conquista dell'Edge Computing e dell'AI, ma con un piede piantato in Italia

Bassoli: non va sottovalutato l'aspetto dell'High Performance Computing e le infrastrutture moderne

La strategia di Hewlett Packard Enterprise (HPE) Italia per il medio termine è focalizzata su nuovi investimenti chiave. In particolare, l'azienda mira a potenziare le iniziative riguardanti edge computing, intelligenza artificiale (AI), cybersecurity e private 5G, rivolte sia a grandi imprese che alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle piccole e medie imprese (PMI). Questi investimenti saranno supportati da una vasta rete di partner, che è cresciuta rapidamente, passando da 3600 a 5000 aziende tecnologiche. "Il 2023 è stato un anno effervescente per noi, e il 2024 sta già dimostrando grandi potenzialità. Con il mercato digitale in costante crescita, HPE è motivata a destinare maggiori risorse al mercato italiano," ha affermato Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di HPE Italia. L'azienda ha registrato un aumento del 2,1% del fatturato annuo, che ora si attesta sui 79 miliardi di euro. Bassoli ha anche sottolineato il superamento delle operazioni italiane rispetto a quelle spagnole durante l'emergenza Covid, indicando un aumento di attenzione da parte della casa madre verso il mercato italiano.







Athonet e l'espansione globale



Un segnale evidente di questa nuova direzione è l'attenzione dedicata allo sviluppo di Athonet, un'azienda con oltre 15 anni di esperienza nel settore dei software mobile core 4G e 5G. HPE ha acquisito Athonet nel 2023 con l'obiettivo di ampliare la propria offerta connected edge-to-cloud su scala globale. Secondo le previsioni di IDC, questo mercato crescerà di oltre 1,6 miliardi di dollari entro il 2026. "Abbiamo scelto Athonet dopo un'attenta valutazione di cinque aziende internazionali per le loro competenze e capacità," ha precisato Bassoli. "Stiamo lavorando per raddoppiare il nostro team, con 50 nuove risorse già integrate alle 120 persone presenti tra Vicenza, Parigi, Londra, Madrid e gli Stati Uniti." Ha aggiunto che HPE sta posizionando l'Italia al centro di una piattaforma fondamentale per qualsiasi azienda.



Acquisizione di Juniper Networks



Questo progetto si integra con le sperimentazioni su 6G che HPE sta conducendo con vari laboratori universitari.

Inoltre, potrebbe essere correlato alla prevista fusione con Juniper Networks, che si aggiungerebbe alle 31 acquisizioni effettuate dall'azienda negli ultimi tre anni.



Il Supercomputer di Eni: un faro di innovazione



Un altro progetto di rilievo è il contratto siglato con Eni per la realizzazione di un supercomputer di nuova generazione, l'HPC6. Questo sistema, una volta completato, sarà uno dei dieci supercomputer più potenti al mondo di proprietà di un'impresa privata. Eni utilizzerà il supercomputer per promuovere la ricerca scientifica e accelerare l'innovazione nella transizione energetica.



La strategia sull'Intelligenza Artificiale



Nel panorama dei servizi e dei prodotti HPE, l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale. L'azienda si concentra su cinque pilastri principali per la sua strategia sull'AI:



- Supercalcolo



- Infrastrutture



- Software



- Servizi as-a-service



- Etica



"L'intelligenza artificiale deve mettere l'uomo al centro e non creare discriminazioni," ha sottolineato Bassoli.

Ha espresso ottimismo riguardo all'impatto positivo dell'AI sull'occupazione, evidenziando che, nonostante i cambiamenti nel mercato del lavoro, l'AI aprirà nuove opportunità per coloro che si formeranno e si adatteranno alle nuove tecnologie.