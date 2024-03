03/04/2024 sport

Just Eat rilancia la partnership per la Uefa Champions League

O'Brien (Just Eat Takeaway.com): la partnership continua a fornire risultati fantastici per il nostro brand, aumentando la visibilità, il riconoscimento e la percezione

Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, conferma il prolungamento della collaborazione con la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League fino al 2027, ampliando così il suo coinvolgimento in undici competizioni UEFA. La partnership rinnovata consolida il ruolo di Just Eat come uno dei principali sponsor dei prestigiosi tornei calcistici europei, garantendo diritti di sponsorizzazione anche per la Supercoppa UEFA, la UEFA Futsal Champions League e la UEFA Youth League. L'accordo triennale include varie forme di visibilità per il marchio Just Eat, che va dai pannelli led perimetrali durante le partite fino agli spazi esclusivi per le interviste ai media. Inoltre, la sponsorizzazione delle trasmissioni per la UEFA Champions League e la presenza premium del marchio durante le partite delle altre due competizioni confermano l'impegno dell'azienda nel mondo del calcio europeo. Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha espresso entusiasmo per il prolungamento della partnership, sottolineando l'importanza di offrire ai tifosi un'esperienza completa, che comprenda non solo il calcio ma anche la comodità di ordinare cibo a domicilio attraverso Just Eat Takeaway.



com. La sinergia tra il calcio e il cibo a domicilio è stata evidenziata anche da Susan O'Brien, VP Brand di Just Eat Takeaway.com, la quale ha sottolineato come la partnership offra un'opportunità unica per coinvolgere i tifosi durante le partite, consentendo loro di ordinare cibo direttamente dalle piattaforme locali dell'azienda. Inoltre, Just Eat Takeaway.com ha contribuito attivamente a iniziative volte a promuovere l'inclusività nel calcio, supportando programmi come il Together #WePlayStrong di UEFA, oltre ad essere parte del programma Champions Innovate, che mira a guidare l'innovazione sostenibile nel mondo del calcio. Un aspetto rilevante della collaborazione è l'impegno per la sostenibilità ambientale, con Just Eat Takeaway.com che ha lavorato con UEFA per ridurre l'uso di imballaggi monouso di plastica durante le partite, introducendo soluzioni sostenibili come gli imballaggi rivestiti di alghe marine. Con una presenza in 20 mercati globali e collaborazioni con oltre 679.000 partner per le consegne, Just Eat Takeaway.com continua a essere un punto di riferimento nel settore della consegna di cibo a domicilio, offrendo servizi a milioni di clienti in tutto il mondo.