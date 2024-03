27/03/2024 fare

Rifiuti: un'opportunità che non va sprecata

Nordea AM: nonostante le aree geografiche siano importanti, questa è un'opportunità di business e per il pianeta

L'impatto dell'aumento della produzione globale di rifiuti è evidente: entro il 2050, si prevede un incremento del 70%, secondo la Banca Mondiale. La gestione dei rifiuti, dunque, diventa cruciale.



"Una solida gestione dei rifiuti è fra le principali attività di conservazione e protezione ambientale" dichiara Martin Basila, CEO e co-founder di Sensoneo, azienda leader nei software per la gestione dei rifiuti e ideatrice del Global Waste Index. Sempre secondo le stime della Banca Mondiale la raccolta dei rifiuti varia nelle diverse aree geografiche. Nell'Africa subsahariana ad esempio viene raccolto il 44% dei rifiuti prodotti, contro il 90% di Europa, Asia centrale e America del nord. Inoltre c'è ancora molta strada da fare per quanto riguarda il riciclo di questa immondizia. Osservando i dati relativi al riciclaggio dei rifiuti municipali (prodotti da famiglie) vediamo un tasso del 43% in Europa, mentre in USA viene riciclato solo un terzo di quanto prodotto. A livello mondiale siamo a un livello del 14%1. Quanto non viene riciclato viene bruciato per produrre energia generando inevitabilmente emissioni di ossido di carbonio e quindi creando un danno ad ambiente e società.







America: rifiuti, problema o opportunità?



Negli Stati Uniti, la quantità di rifiuti prodotti è impressionante, ma rappresenta anche un'opportunità. GFL Environmental, tra le principali aziende di gestione rifiuti in Nord America, ha registrato una crescita rapida grazie a una strategia mirata di fusioni e acquisizioni.



GFL Environmental: un business solido



GFL Environmental si distingue per l'ampia gamma di servizi offerti nel settore della gestione rifiuti, con un approccio completo che va dalla raccolta al riciclo e allo smaltimento. La società ha dimostrato una forte crescita nel settore grazie agli investimenti mirati e alla diversificazione delle operazioni.



Riciclo: una soluzione cruciale



Il riciclo è una parte fondamentale del modello di business di GFL, che possiede impianti di riciclaggio all'avanguardia. Nel 2022, ha riciclato milioni di tonnellate di materiali, contribuendo così alla riduzione degli impatti ambientali dei rifiuti.

Servizi ambientali: verso una gestione sostenibile



GFL non si limita alla gestione dei rifiuti, ma offre anche servizi di bonifica del suolo e trattamento delle acque reflue. Queste attività non solo riparano danni ambientali, ma contribuiscono anche alla valorizzazione delle risorse naturali. Gas da discarica: una fonte di energia rinnovabile



La trasformazione del biogas prodotto dalle discariche in energia rappresenta un'opportunità significativa. GFL sta investendo in impianti di recupero del biogas, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla produzione di energia rinnovabile.