13/03/2024 fare

Intelligenza Artificiale nel retail: una rivoluzione in corso

Bergaglio (Munogu): è necessario un concept design che tenga conto di diversi elementi che compongono l'esperienza

Nel contesto sempre più interconnesso dell'economia moderna, l'Intelligenza Artificiale (AI) emerge come catalizzatore di cambiamenti epocali.

Agnese Giordano, Technical Architect, Retail - MTC di Microsoft, sottolinea come l'AI rappresenti "una grande opportunità per tutte le imprese", portando innovazione e creando un impatto significativo su diversi settori.

Giordano prefigura un futuro in cui l'AI cambierà radicalmente il modo in cui le imprese operano e le persone lavorano. L'AI non è solo uno strumento, ma un mezzo per rendere disponibili "nuove modalità più coinvolgenti per arricchire l'employee experience" e "reinventare il customer engagement". Questo cambio di prospettiva darà vita a processi di business completamente nuovi. Un dato rilevante proviene dalla stima che grazie all'AI, si potrebbero "risparmiare 5,4 miliardi di ore lavorate all'anno". Questa quantità impressionante di tempo liberato sarà destinata ad attività più remunerative, alla creatività, alla produttività e a nuove esperienze, promuovendo un cambiamento significativo nella gestione del tempo e delle risorse.



In particolare, nel settore Retail, l'AI si configura come un elemento chiave per la valorizzazione dei dati. Questa tecnologia rende disponibili più informazioni ed insights, supporta la creazione di supply chain intelligenti in tempo reale e solleva il personale di vendita, portando l'esperienza d'acquisto a livelli senza precedenti.



Esperienze ibride e coivolgimento



Il Retail, come anticipato dagli esperti del settore, sta vivendo una trasformazione significativa. I negozi non sono più semplici centri transazionali, ma si stanno trasformando in luoghi di "esperienze ibride e coinvolgenti". Da spazi di caffetteria interni alle librerie a esperienze #phygital, la trasformazione continua, integrando la forza dell'interazione fisica con i benefici del digitale.

L'integrazione con il digitale offre nuove opportunità ai Retailer, con investimenti significativi in Innovazione Digitale. Digital Signage, chioschi interattivi, self scanning, e soluzioni di pagamento innovativo stanno diventando sempre più comuni, anticipando un futuro in cui le tecnologie omnicanale si integrano completamente.