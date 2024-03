13/03/2024 fare

CFA society Italy: analisi del sentimento economico degli operatori italiani

A marzo 2024 si interpretano come ancora negative le aspettative sul prossimo semestre per l'Eurozona e per gli USA

Il recente sondaggio condotto da CFA Society Italy in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor fornisce una panoramica delle aspettative economiche degli operatori finanziari italiani. Il sondaggio, svoltosi tra il 19 e il 29 febbraio 2024, coinvolge circa due-terzi dei soci dell'associazione, professionisti del settore finanziario.

Il 66% dei partecipanti ritiene stabile la situazione economica attuale, mentre solo il 4% percepisce una condizione positiva. Al contrario, il 30% mantiene una visione negativa. Questi dati riflettono il sentimento attuale in una prospettiva equilibrata. Le aspettative per i prossimi sei mesi mostrano una varietà di prospettive. Il 30,4% prevede un miglioramento delle condizioni macroeconomiche, con un aumento rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo, un altro 30,4% stima condizioni invariate, mentre il 39,1% prevede un peggioramento. Il "CFA Society Italy - Radiocor Sentiment Index" per marzo 2024 segna -8,7, indicando una fase di rialzo verso la neutralità. Le aspettative rimangono negative per l'Eurozona e gli USA, con un peggioramento per quest'ultimo rispetto al mese precedente.



Gli analisti si dividono sulle aspettative di inflazione, ma convergono sull'attesa di tassi obbligazionari a breve in discesa. Sul fronte azionario, si prevede una possibile correzione nei prossimi sei mesi, mentre l'euro è atteso in apprezzamento rispetto al dollaro e allo yen. Per il petrolio, si prevede una stabilità dei prezzi. Il "CFA Italy Sentiment Index" riflette la differenza tra ottimismo e pessimismo. Se il 30% si attende un miglioramento, il 50% prevede invarianza e il 20% un peggioramento, il "CFA Italy Sentiment Index" sarà +10. Un numero positivo indica un'ottimistica prospettiva economica. Il sondaggio mensile di CFA Italy offre un'analisi approfondita delle aspettative economiche in Italia. Sebbene il sentimento sia ancora negativo, l'aumento del "CFA Italy Sentiment Index" suggerisce una graduale ripresa della fiducia. Gli operatori finanziari rimangono cauti, monitorando attentamente le dinamiche economiche globali e gli sviluppi nei mercati finanziari.