13/03/2024 digital

Identità digitali: ecco i pericoli e come proteggersi (spoiler: non è con la password!)

Cisco Duo Trusted Access Report 2024 ha fotografato come accediamo ai servizi web

Il nuovo Duo Trusted Access Report 2024: Navigating Complexity offre una panoramica completa dello stato attuale della sicurezza informatica e fornisce consigli pratici per le aziende.



Il report, realizzato da Cisco in collaborazione con il Cyentia Institute, analizza i dati relativi a oltre 16 miliardi di autenticazioni e fornisce una serie di insights su come le aziende possono proteggere le loro identità digitali dalle minacce più sofisticate.



Identità digitali: una sfida crescente



Con l'aumento del numero di account e identità digitali, le aziende si trovano ad affrontare una sfida crescente: come gestire e proteggere questa mole di dati in modo sicuro ed efficiente. Il report evidenzia come una gestione inadeguata delle identità e degli accessi può aumentare la superficie di attacco e rendere le aziende vulnerabili a intrusioni e violazioni.



Passwordless in crescita, MFA sempre più diffuso



Tra le principali tendenze in materia di sicurezza delle identità, il report evidenzia la crescita del passwordless e l'aumento dell'utilizzo dell'MFA (autenticazione multifattore).



L'adozione di accessi biometrici, come Touch ID, è aumentata del 53%, mentre il numero di autenticazioni multifattore attraverso Duo è aumentato del 41% nell'ultimo anno.







SMS e telefonate in calo, dispositivi non aggiornati a rischio



Il report evidenzia anche un calo del 22% dell'utilizzo di SMS e telefonate come metodo di autenticazione, che raggiungono il minimo storico del 4,9%. Al contrario, i fallimenti causati da dispositivi non aggiornati sono aumentati del 74,7% nel 2023, a dimostrazione della necessità di controlli più severi per ridurre il rischio di utilizzo di software non aggiornati.



Geolocalizzazione ancora poco utilizzata



Infine, il report evidenzia come meno del 4% degli intervistati utilizza politiche di accesso basate sull'area geografica, una tecnologia che potrebbe invece essere utilizzata per migliorare la sicurezza degli accessi.



Consigli per le aziende



Il report si conclude con una serie di consigli pratici per le aziende che desiderano migliorare la sicurezza delle loro identità digitali:



- Adottare un approccio Zero Trust



- Implementare l'autenticazione multifattore (MFA)



- Utilizzare tecnologie di autenticazione biometrica



- Effettuare regolarmente controlli sui dispositivi



- Investire nella formazione degli utenti



In un mondo sempre più digitale, la sicurezza delle identità è diventata una priorità per le aziende. Il Duo Trusted Access Report 2024 (lo trovate a questo link) fornisce una serie di informazioni e consigli utili per aiutare le aziende a proteggersi dalle minacce informatiche in continua evoluzione.