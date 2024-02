06/03/2024 fare

Innovazione nel Food&Beverage: il successo di Alce Nero tramite la trasformazione digitale con Silwa

Collot (Stesi): l'operatività è interamente paperless e sono state scelte tecnologie non invasive per supportare gli operatori durante i processi

Il 22 e 23 febbraio si è tenuta l'ECOMMERCE FOOD CONFERENCE presso il FICO Eataly World di Bologna, con oltre 1500 partecipanti e 100 relatori, focalizzando l'attenzione sulle dinamiche del settore agroalimentare. Al centro dell'evento, l'intervento del Direttore Commerciale di Stesi, Emilio Collot, ha evidenziato il ruolo cruciale di soluzioni come Silwa nella trasformazione digitale di aziende come Alce Nero.



La Trasformazione Digitale in azione: Alce Nero e Silwa



Stesi Srl, operante da oltre 20 anni a livello nazionale e internazionale, ha illustrato un caso esemplare di successo: la trasformazione digitale di Alce Nero. Grazie a Silwa, una piattaforma software che unisce le funzionalità di un sistema WMS e MES, Alce Nero ha raddoppiato la gestione degli ordini e triplicato le vendite ecommerce in circa 4 anni.



Elementi chiave del successo di Alce Nero



L'approccio vincente di Alce Nero si basa su vari elementi chiave, tra cui l'attenzione all'esperienza del consumatore, l'implementazione di logiche di magazzino avanzate con il supporto di WMSSILWA, e investimenti mirati per ottimizzare le performance, dalla gestione automatica al magazzino automatizzato.







Silwa: il cuore operativo di Alce Nero



Silwa, configurato per gestire tutte le fasi del processo, dall'inbound all'etichettatura, si distingue per la sua enfasi sull'interconnessione. Funge da centro stella, mettendo in comunicazione diverse componenti come il sito, l'ERP, il magazzino, le macchine e i corrieri in tempo reale, garantendo una gestione operativa impeccabile. "La soluzione implementata - ha commentato Collot - sposa inoltre la filosofia di Alce Nero in materia di digitalizzazione e sostenibilità: l'operatività è interamente paperless e sono state scelte tecnologie non invasive per supportare gli operatori durante i processi. L'introduzione dello strumento avviene seguendo la filosofia del miglioramento continuo con cui, dopo aver analizzato e studiato la situazione esistente, abbiamo personalizzato la soluzione per rispondere alle esigenze di Alce Nero e continuiamo a farlo per consentire la crescita aziendale e tecnologica".



Risultati tangibili: crescita esplosiva e efficienza operativa



La trasformazione digitale con Silwa ha portato a un incremento significativo degli ordini, con un aumento del 357% nel secondo semestre del 2020 rispetto al 2019.

Il fatturato ecommerce ha registrato picchi del 80%, con una crescita su base annua del 20%. Nel 2022, Alce Nero ha integrato il modulo Slot Manager, ottimizzando ulteriormente le operazioni di carico/scarico.



Il futuro della Trasformazione Digitale



La visione all'avanguardia di Alce Nero e l'integrazione tecnica e organizzativa di Silwa sono un esempio vincente di come la trasformazione digitale possa diventare un vantaggio competitivo. L'approccio di miglioramento continuo, la personalizzazione delle soluzioni e l'adozione di tecnologie all'avanguardia hanno reso Alce Nero leader nel mercato del biologico.