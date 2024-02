06/03/2024 digital

Aptus.AI porta l'intelligenza artificiale nel diritto con Chat-EUR-Lex: un passo avanti per l'Europa

Tesei (Aptus.AI): effetti economici positivi grazie all'accessibilità, all'affidabilità e alla velocità di recupero delle informazioni giuridiche

La startup italiana Aptus.AI è stata selezionata dalla Commissione Europea per il progetto Chat-EUR-Lex, che mira a rendere più accessibili i documenti giuridici e democratizzare l'accesso all'informazione legale.



Un progetto ambizioso per un'Europa più informata e partecipe



Il progetto, finanziato dal programma Next Generation Internet (NGI), si propone di creare un'interfaccia basata sull'intelligenza artificiale in grado di "comprendere" testi giuridici complessi, fornire spiegazioni semplificate e condurre discussioni interattive specifiche per il contesto.



L'intelligenza artificiale al servizio del diritto



Chat-EUR-Lex utilizzerà tecniche di IA all'avanguardia, tra cui Chat-Based Large Language Models (Chat LLMs) e Retrieval Augmented Generation (RAG), per superare la complessità normativa e rendere il diritto più accessibile a tutti, cittadini e imprese.



Un'occasione per l'Italia e per l'Europa



La selezione di Aptus.AI è un riconoscimento dell'eccellenza italiana nel campo dell'intelligenza artificiale e rappresenta un'importante opportunità per il nostro Paese di giocare un ruolo di primo piano nello sviluppo di tecnologie innovative per il settore legale.







Un questionario per coinvolgere gli utenti



Per raccogliere i requisiti dei potenziali utenti e identificare le loro esigenze e i loro timori relativi all'applicazione della Generative AI nel settore legale, è stato lanciato un questionario anonimo rivolto a professionisti, ricercatori, funzionari pubblici, specialisti di compliance e altre persone interessate all'argomento.



Un passo avanti verso una società più giusta e inclusiva



Democratizzare l'accesso alle informazioni giuridiche è una prerogativa fondamentale per l'uguaglianza e l'inclusione sociale dei cittadini. Chat-EUR-Lex rappresenta un passo avanti importante in questa direzione e contribuirà a costruire una società più informata e partecipe. Andrea Tesei, co-founder e CEO di Aptus.AI, commenta: "Gli impatti che un'innovazione come Chat-EUR-Lex avrà sul panorama normativo europeo sono difficili da immaginare nella loro interezza, ma è possibile anticiparne alcuni. Innanzitutto, renderà il recupero delle informazioni legali più affidabile e accessibile, aumentando così la fiducia del pubblico nei risultati di ricerca e promuovendo un ecosistema più sano e trasparente.

Allo stesso tempo, verrà seguito un approccio scalabile rispetto ad una possibile estensione oltre la banca dati EUR-Lex, agevolando così tutte le operazioni volte a garantire la compliance normativa e la governance. Ma sarà soprattutto un sistema che potrà generare anche effetti economici positivi, poiché la maggiore accessibilità, affidabilità e velocità di recupero delle informazioni giuridiche permetterà di ridurre il tempo e le risorse attualmente necessarie per le operazioni di compliance e analisi normativa, promuovendo così una cultura di conformità e aumentando la produttività di chi introdurrà questa tecnologia nei propri processi".

I modelli di AI alla base di Chat-EUR-Lex, già predisposti per l'italiano e l'inglese, saranno facilmente personalizzabili per consentirne l'applicazione a tutte le lingue dell'UE e ad esigenze specifiche, consentendo inoltre alla soluzione di essere estesa a diverse fonti di dati - dalle normative private alle politiche interne, dai contratti commerciali alle sentenze e ai casi d'uso specifici. Il progetto inoltre adotta un approccio open source per favorire i contributi della comunità per una continua evoluzione, ma anche per garantire la sicurezza, la trasparenza dei modelli di intelligenza artificiale sottostanti e la protezione della privacy degli utenti e sperimenta dei modelli di AI leggeri al fine di contenere i costi computazionali e limitare l'impatto ambientale.