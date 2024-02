28/02/2024 leisure

Intelligenza Artificiale: evoluzione verso un futuro iper-personalizzato

Si stanno creando oggetti sempre più intelligenti e sistemi sempre più sofisticati, eppure la GenAI è giovane

Il panorama dell'intelligenza artificiale (IA) è in continua evoluzione, con nuovi progressi che aprono la strada a un futuro sempre più iper-personalizzato. Due tendenze chiave emergono: l'intelligenza on-device e la specializzazione degli LLM (Large Language Model).

Dispositivi come Samsung S24 e Google Pixel integrano già chip di intelligenza artificiale che permettono di svolgere diverse funzioni direttamente sul dispositivo, senza la necessità di una connessione internet. Questo significa maggiore velocità, privacy e autonomia per l'utente. La tendenza è destinata a crescere, con Lenovo che ha annunciato l'integrazione di chip AI in ben 40 modelli di PC in arrivo

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come me, Gemini e non solo ChatGPT, stanno diventando sempre più capaci di apprendere e svolgere compiti complessi.



La vera rivoluzione è la loro specializzazione: LLM specifici possono essere addestrati per compiti precisi, come la lettura di tomografie computerizzate o la ricerca di nuove molecole per la cura di malattie.

L'intelligenza artificiale diventa sempre più pervasiva e integrata nella nostra vita quotidiana. L'evoluzione verso l'on-device e la specializzazione degli LLM rende questa tecnologia più accessibile e utile per tutti.

La questione posso capire che spaventa, ma è evidente che stiamo scoprendo un nuovo paradigma di interazione con i dati e le informazioni.

Cosa significa per te?

Immagina un futuro in cui il tuo smartphone può aiutarti a diagnosticare una malattia o il tuo PC può comporre musica originale su misura per i tuoi gusti. L'AI è pronta a rivoluzionare il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo.

Già ora.