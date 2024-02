28/02/2024 economia

L'inflazione è ancora viva, in particolare nei servizi

Cabau e Le Damany (AXA IM): l'inflazione headline dell'area euro ha rallentato al 2,8% su base annua a gennaio, poco sopra le previsioni

L'inflazione di fondo è scesa al 3,3% su base annua, 0,1 punti percentuali sotto il livello di dicembre, ma leggermente al di sopra delle nostre previsioni e del consenso (3,2%). In modo significativo, il calo è stato guidato solo dai beni industriali non energetici (NEIG) (2,0% su base annua; -0,5 punti percentuali da dicembre), mentre i prezzi dei servizi sono rimasti stabili al 4,0% per il terzo mese consecutivo. I prezzi dell'energia sono stati leggermente più solidi delle nostre previsioni, diminuendo solo del -6,3% su base annua (+0,9% su base mensile). Alcol, tabacco e cibo (FAT) si sono attestati al 5,7% su base annua, in linea con le nostre previsioni. Il cibo lavorato e non lavorato ha continuato a decelerare, rispettivamente al 5,7% e al 5,3%.



I prezzi dei servizi sono fermi al 4% (ancora una volta), e ciò probabilmente contribuirà al mantenimento della cautela da parte della Bce. Mettendoci nei panni della Bce, i dati di gennaio non cambiano molto lo scenario. A prima vista, sia l'inflazione headline sia quella core hanno rallentato, nonostante siano state rimosse diverse misure di supporto, dispiegate durante la crisi energetica.



La Bce probabilmente aveva previsto un'inflazione più forte a gennaio poiché prevedeva il 2,9% in media per il primo trimestre del 2024, mentre gennaio finora ha presentati i dati più alti. Il quadro generale sta migliorando (seppur leggermente) ma la dinamica dei servizi no. La Bce si interessa molto più dell'inflazione dei servizi, che ora rappresenta il 44,5% del totale del paniere dell'inflazione. Quest'ultimo è arrivato al 4,0% su base annua, allo stesso livello per tre mesi consecutivi. Guardando al ritmo mensile (-0,1%), è lo stesso di gennaio 2023 e 2022, ben al di sopra della media del 2015-2020 (-0,6% m/m). Questo è parzialmente spiegato da alcuni aumenti delle tasse, come l'IVA per i ristoranti tedeschi o cambi metodologici nei pacchetti vacanze, ma la differenza è degna di nota. Ciò significa che le aziende continuano ad aumentare i prezzi a un ritmo significativo. Le ragioni dietro tale comportamento di prezzo probabilmente si possono spiegare con l'inflazione passata, gli anticipi sui salari e i margini di profitto aziendale resilienti.



Anche la crescita salariale è cruciale per la Bce. Alcune cifre riguardanti le trattative in corso sui salari sembrano alte, in particolare in Germania o nei Paesi Bassi (con cifre intorno al 6,9% su base annua, stabili da dicembre).

Dopo il 4,4% nel secondo trimestre del 2023 e il 4,7% nel terzo, prevediamo che i salari negoziati nell'area dell'Unione Economica e Monetaria raggiungano il 4,4% nel quarto trimestre. Non possiamo escludere qualcosa di un po' più alto, in particolare dopo l'impennata dei salari orari in Italia a dicembre (7,9% su base annua nel quarto trimestre, dal 2,7%). Gran parte di tutto ciò è un artefatto, in quanto riflette un pagamento anticipato, ma aumenterà meccanicamente l'indice aggregato. Ultimo ma non meno importante, temiamo che i componenti che attualmente stanno abbassando l'inflazione possano dover affrontare rischi al rialzo, poiché le tensioni nel Mar Rosso e in Medio Oriente non sono diminuite e il loro impatto sui prezzi dei beni e possibilmente dei cibi è ancora da vedere. Alcuni studi indicano un impatto del valore di 0,1-0,2 punti percentuali sull'inflazione core dal raddoppio dei costi di spedizione.



C'è altro da capire dai dati di gennaio



I dati preliminari forniscono conclusioni preliminari ma, a parità di tutto il resto, è probabile che le variazioni di ponderazione aumentino le cifre dell'inflazione nel 2024. Infatti, la ponderazione dei servizi è salita al 44,5% (+1,3punto percentuale) mentre gli altri principali componenti sono diminuiti (NEIG al 25,70% (-0,57 punti percentuali), FAT al 19,47% (-0,51 punti percentuali) ed energia (9,94% (-0,29 punti percentuali).

Oggi, l'inflazione dei servizi è la componente più persistente, quindi un aumento della sua ponderazione spinge l'inflazione al rialzo. Anche il contributo delle componenti con pressioni al ribasso sui prezzi diminuisce. È probabile che l'inflazione media aumenti di qualche punto percentuale nel 2024. Il 22 febbraio sarà possibile avere il dettaglio completo per le voci e i Paesi.



Sarà anche interessante guardare le industrie solitamente inclini ad aumentare i loro prezzi durante gennaio. Si tratta di circa il 15% del paniere (esclusa l'energia e il cibo fresco), il doppio del tasso mensile usuale e concentrato soprattutto sui servizi come i prodotti assicurativi, abbonamenti... Il loro comportamento di prezzo considera ciò che è accaduto l'anno scorso ma anche ciò che ci si aspetta per quest'anno, e in particolare il costo del lavoro.



I dati sull'inflazione di gennaio sono stati solo leggermente più forti; quindi, non ci sono ancora motivi per correggere le nostre previsioni, in particolare perché dobbiamo vedere le ponderazioni finali per i Paesi e le voci. L'unica modifica apportata è l'eliminazione della normalizzazione del biglietto mensile del treno in Germania. In effetti, avevamo previsto un forte aumento per quest'anno, ma il governo ha recentemente esteso la misura al 2024.

Quest'ultima ha avuto un impatto significativo sulle nostre previsioni. Di conseguenza, abbiamo abbassato le nostre aspettative sull'inflazione dell'area euro: 2,5% per inflazione headline e core per il 2024 e 2,1% per il 2025 (sempre per headline e core).



François Cabau, Senior Eurozone Economist Macro Research e Hugo Le Damany, Economist, Macro Research, AXA IM