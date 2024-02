28/02/2024 cover

Mei Dent (TeamViewer): l'AI sta rivoluzionando il panorama tecnologico attuale

Dalla fusione tra AI e Realtà Aumentata, grazie all'uso dei dati, renderà molti lavori più semplici e comprensibili

Lo scenario tecnologico che le aziende oggi devono affrontare è molto particolare. L'arrivo dell'intelligenza artificiale e il diffondersi di piattaforme di realtà aumentata e virtuale, unite ad un uso sempre più sofisticato dei dati, permette di plasmare un mondo del business in maniera diversa. Abbiamo intervistato Mei Dent, Chief Product, Technology Officer di TeamViewer, per capire in quali direzioni si sta andando.



Come si posiziona attualmente l'Intelligenza Artificiale (AI) nel panorama tecnologico e quale ruolo svolge nella vita quotidiana?



L'IA occupa una posizione di rilievo nel panorama tecnologico odierno, essendo considerata la parola d'ordine diffusa. Innovazioni come ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google, Sensei di Adobe e Firefly hanno trasformato l'IA da un concetto astratto a una parte integrante della vita quotidiana, plasmando in modo silenzioso la tecnologia e gli strumenti utilizzati quotidianamente.



Qual è l'impatto dell'integrazione tra Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata (AR)?



L'IA svolge un ruolo chiave nell'implementazione della Realtà Aumentata, specialmente attraverso smartglasses e dispositivi mobili.



L'integrazione di AI e Machine Learning analizza dati provenienti da sensori, creando un ponte tra il mondo digitale e quello fisico.



In che modo l'IA trasforma i dati grezzi dei sensori degli smartglasses e dispositivi mobili in una rappresentazione digitale dell'ambiente circostante?



L'AI trasforma i dati grezzi dei sensori in una rappresentazione digitale dell'ambiente, attraverso un processo chiamato "mapping". Questa mappatura è fondamentale per collegare annotazioni AR al mondo reale, consentendo agli oggetti digitali di integrarsi perfettamente nell'ambiente fisico.



Qual è il ruolo degli edge data nella crescita delle funzionalità aziendali?



L'aumento dei dispositivi intelligenti contribuirà all'accrescimento degli edge data, consentendo alle aziende di sfruttare un numero sempre maggiore di funzionalità avanzate.



Come l'AI contribuisce al miglioramento dell'efficienza lavorativa?



Quali sono gli aspetti chiave che evidenziano l'importanza dell'AI?



L'IA consente un uso tecnicamente avanzato dei dati, identifica pattern all'interno di enormi quantità di dati e trae conclusioni significative dai dati raccolti, contribuendo a processi di Realtà Aumentata, Mixed Reality e traduzione.



In che modo l'AI può ottimizzare la gestione degli stock in contesti industriali?



L'AI può identificare modelli e schemi, riducendo il tempo impiegato per trovare articoli specifici e migliorando l'efficienza nella gestione degli stock in contesti industriali.



Qual è il cuore dell'AI e il suo ruolo futuro nei processi aziendali?



Come si prevede che l'AI influenzerà il futuro della tecnologia?



