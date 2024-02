Un convegno per capire meglio gli sviluppi dell'Influencer Marketing

"Al fine di individuare gli influencer che rispondono alle caratteristiche indicate nelle linee guide, posso affidarmi semplicemente alle piattaforme per certificare il numero di follower o l'engagement rate dell'influencer? Probabilmente no.

Il tavolo tecnico sarà l'occasione per definire non solo le modalità di sovraimpressione del messaggio promozionale, ma anche la condivisione dei dati. - ha continuato il Commissario Capitanio - Sotto il profilo sanzionatorio, le linee guida dell'AGCOM chiariscono in maniera inequivocabile che verrà messo in atto un sistema di richiami che è preventivo alla sanzione, come già avviene nella trattazione di diversi contenuti illeciti.



C'è la possibilità di garantire in tutti i casi il contraddittorio con il singolo utente, ma anche con la piattaforma, poi si procede con il richiamo e in caso di mancata ottemperanza al richiamo, come da leggi istitutive dell'AGCOM, si procede con la sanzione.

Fermo restando i presidi sanzionatori previsti dal TUSMA".

Simonetta Consiglio, Direttrice Generale di OBE, che dopo avere ricordato come l'Osservatorio, in qualità di Associazione e Impresa Sociale, promuove e sostiene da sempre una comunicazione responsabile e rispettosa di tutte le persone, ha aggiunto: "il dialogo aperto oggi tra AGCOM e i nostri Associati è un passaggio costruttivo per contribuire alla definizione del codice di disciplina previsto dall'Autorità e collaborare a promuovere trasparenza, responsabilità e consapevolezza tra gli attori del settore".