2024: sarÃ  l'anno della GenAI che mette a rischio la CyberSecurity

Gli attacchi diventano estremamente difficili da individuare" afferma Alessio Agnello, Technical Director di Trend Micro Italia. "Le aziende devono superare le tradizionali misure anti-phishing e adottare controlli di sicurezza moderni per affrontare le tattiche cybercriminali di oggi." La disponibilità crescente e la qualità in miglioramento continuo della GenAI, unita all'utilizzo delle Generative Adversarial Networks (GAN), cambieranno il volto degli attacchi e delle tattiche di phishing.

Ciò aprirà la strada a nuove forme di truffe, come il business email compromise (BEC), rapimenti virtuali e altro ancora, sfruttando la creazione di audio e contenuti video iper-realistici a basso costo. Con il potenziale guadagno elevato di questi attacchi, i cybercriminali saranno incentivati a sviluppare strumenti GenAI malevoli, nascondendo le proprie identità dietro VPN o utilizzando tool legittimi con credenziali rubate. Anche i modelli di AI potrebbero diventare bersagli.



Se i modelli generici come GenAI e LLM sono difficili da influenzare a causa dei loro ampi set di dati, quelli cloud-based di machine learning potrebbero essere un obiettivo attraente.

I cybercriminali potrebbero anche prendere di mira i veicoli connessi e corrompere i database da cui i modelli GenAI attingono informazioni, comportando un costo inferiore a 100 dollari per compiere un attacco di questo tipo. In questo contesto, Alessandro Fontana, Country Manager di Trend Micro Italia, sottolinea l'importanza della collaborazione tra il settore della cybersecurity, i governi e le istituzioni per sviluppare policy e regolamentazioni specifiche relative all'AI e alla sicurezza.



Trend Micro sostiene attivamente la Pubblica Amministrazione Italiana e le Forze dell'Ordine nella lotta al cybercrime. Previsioni di Trend Micro per il 2024: Highlights Attacchi worm cloud-native: Approfittando di lacune di sicurezza negli ambienti cloud, gli attacchi colpiranno vulnerabilità ed errori di configurazione con un alto grado di automazione. Uso dei dati come arma: I dati saranno utilizzati per colpire i nuovi modelli cloud-based di machine learning attraverso diverse tecniche, dall'esfiltrazione di dati sensibili al boicottaggio dei filtri anti-frodi. Evoluzione delle trappole di social engineering: L'intelligenza artificiale generativa permetterà ai truffatori di migliorare le trappole di social engineering, cambiando radicalmente le tattiche di phishing. Attacchi ai software della supply chain: Saranno campanelli d'allarme per una maggior protezione dei sistemi CI/CD dei fornitori, colpendo sia i software open-source che gli strumenti per la gestione delle identità. Attacchi alle blockchain: I cybercriminali potrebbero sfruttare terreni poco esplorati, modificando o crittografando intere blockchain per estorcere riscatti.